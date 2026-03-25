نيمار والسيليساو.. القصة مفتوحة على كل السيناريوهات

معتز الشامي (أبوظبي)

تتواصل فصول الجدل حول وضع النجم البرازيلي نيمار داخل منتخب البرازيل، في ظل استبعاده من قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي الأخيرة، رغم تألقه اللافت مع نادي سانتوس، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات وتساؤلات واسعة.

وفي أحدث فصول هذه القضية، خرج كارلوس دونجا، المدرب السابق لمنتخب البرازيل وبطل كأس العالم، بتصريحات قوية حملت دعماً واضحاً لنيمار، مؤكداً أن مصير اللاعب في كأس العالم 2026 يعتمد عليه شخصياً، وليس على قرارات الجهاز الفني فقط.

وأوضح دونجا أن القيمة الفنية لنيمار «لا خلاف عليها»، مشيراً إلى أن اللاعب لا يحتاج إلى الوصول إلى جاهزيته الكاملة للمشاركة في المونديال، بل يكفي أن يكون في حدود 80% من مستواه، نظراً لقدراته الاستثنائية التي تجعله لاعباً حاسماً في أي وقت.

لكن الرسالة الأبرز في حديث دونجا كانت حاسمة، نيمار لن يقبل أن يكون لاعباً احتياطياً، إذ رفض فكرة استدعائه لدور ثانوي، مؤكداً أن طبيعته التنافسية لا تسمح له بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال: «هناك من يقترح اصطحاب نيمار إلى كأس العالم كبديل، هذا لن يحدث. نيمار لن يقبل بذلك، وإذا تم استدعاؤه، فعليه أن يلعب»، ويضع هذا الموقف المدرب أنشيلوتي تحت ضغط متزايد، خاصة مع استمرار الجدل حول قراراته الفنية، في وقت يواصل فيه نيمار تقديم مستويات قوية على مستوى الأندية.

ومع اقتراب مونديال 2026، يبدو أن ملف نيمار سيتحول إلى أحد أبرز العناوين في الكرة العالمية، حيث سيجد أنشيلوتي نفسه أمام اختبار صعب، إما استدعاء نجم بحجم نيمار ومنحه دور البطولة، أو تحمل تبعات استبعاده، وما قد يرافق ذلك من انتقادات حادة إذا واصل اللاعب التألق.

وبين رؤية فنية تبحث عن التوازن، ونجم لا يقبل إلا بدور القائد، تبقى قصة نيمار مع المنتخب مفتوحة على كل السيناريوهات، بانتظار الحسم في أكبر مسارح كرة القدم.