الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ثورة هجومية في برشلونة وتوريس أول الضحايا

25 مارس 2026 16:30

معتز الشامي (أبوظبي)
يستعد نادي برشلونة للدخول في مرحلة إعادة هيكلة شاملة لخطه الهجومي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في رفع جودة الفريق وإعادة تشكيل ملامحه الهجومية.
وبحسب تقارير صحفية، فإن النادي الكتالوني يدرس الاستماع إلى العروض المقدمة للمهاجم فيران توريس، كجزء من خطة تهدف إلى توفير موارد مالية تسمح بإبرام صفقات جديدة، قد تصل إلى التعاقد مع مهاجمين اثنين لتعزيز القوة الهجومية.
ويُعد توريس، البالغ من العمر 26 عاماً، ويمتدّ عقده حتى عام 2027، الاسم الأبرز المطروح للرحيل بحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، بل يتقدم في قائمة المغادرين المحتملين على حساب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، رغم فارق العمر الكبير بينهما. وتؤكد إدارة النادي رغبتها في الإبقاء على النجم البولندي، بل وتمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، في إشارة إلى الثقة المستمرة في خبرته ودوره داخل الفريق.
ويقود المدير الرياضي ديكو هذه العملية، حيث يعمل على دراسة عدة خيارات لتعزيز الخط الأمامي. ويبرز اسم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، كأحد الأهداف الرئيسية على طاولة برشلونة، في ظل البحث عن مهاجم قادر على صناعة الفارق.
وفي الوقت ذاته، يسعى النادي للحفاظ على خدمات ماركوس راشفورد، الذي أثبت أهميته وتأثيره، مع وجود خيار لشراء عقده بشكل دائم مقابل نحو 30 مليون يورو، رغم محاولات برشلونة لتخفيض القيمة أو تمديد الإعارة لموسم إضافي.
وتدرك إدارة برشلونة أن إتمام هذه الصفقات لن يكون سهلاً، سواء فيما يتعلق بتجديد عقد ليفاندوفسكي، أو التعاقد مع ألفاريز، أو الاحتفاظ براشفورد، وهو ما يدفعها لدراسة بدائل أخرى لتعزيز مركزي رأس الحربة والأجنحة، وبين رحيل محتمل وصفقات مرتقبة، يبدو أن برشلونة على أعتاب صيف ساخن، قد يعيد رسم ملامح هجومه بالكامل، بحثاً عن استعادة الهيمنة محلياً وأوروبياً.

أخبار ذات صلة
«قمة ناعمة» بين برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم
لابورتا يثير الجدل حول ميسي برسائل تُغضب الجماهير
برشلونة
ليفاندوفيسكي
ماركوس راشفورد
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
