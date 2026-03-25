موغانلو.. 36% من أهداف كلباء في «دوري أدنوك»

فيصل النقبي (كلباء)

يواصل المهاجم الإيراني شهريار موناغلو تقديم مستويات مميّزة مع فريق كلباء في منافسات دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف حتى الآن من بين 22 هدفاً سجّلها فريقه في بطولة الدوري، ليحتل مركزاً متقدماً في قائمة هدافي الدوري، ويتصدر في الوقت نفسه قائمة هدافي فريقه بفارق واضح عن بقية اللاعبين.

وتبرز أهمية موناغلو في تشكيلة كلباء من خلال الأرقام، حيث سجّل ما يقارب 36% من مجموع أهداف الفريق في الدوري هذا الموسم، وهو ما يؤكد تأثيره الكبير في النتائج التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية، واعتماد الجهاز الفني عليه بصورة أساسية في قيادة الخط الهجومي.

وجاءت أهداف موناغلو في عدد من المباريات المهمّة خلال الموسم، حيث تمكّن من التسجيل أمام دبا وخورفكان والشارقة والجزيرة والوصل، ونجح في إحراز أكثر من هدف في بعض المواجهات، ليؤكد حضوره القوي أمام مختلف الفرق، سواء في مباريات الدور الأول أو الثاني من المسابقة.

ويُعَد مهاجم كلباء من أبرز العناصر الهجومية في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، مع استمراره في دائرة المنافسة على صدارة الهدافين، إلى جانب مساهمته المباشرة في حصد فريقه لعدد من النقاط المهمة، مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.