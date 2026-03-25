استاد طحنون بن محمد يستقبل ودية «الأبيض الأولمبي» وعُمان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حدّد اتحاد الكرة الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء الثلاثاء المقبل 31 مارس الجاري، موعداً للمباراة الودّية المرتقبة لمنتخبنا الوطني الأولمبي أمام ضيفه منتخب عُمان، والتي ستقام على استاد طحنون بن محمد بالقطارة في مدينة العين، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة في ختام معسكر «الأبيض الأولمبي» الحالي، الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري في العين بمشاركة 26 لاعباً، في إطار التحضيرات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تُمثّل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة، إلى جانب بناء قاعدة من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الأول مستقبلاً.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة مدربه الوطني سليمان البلوشي، الذي تولّى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، عقب قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد معه بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

ويعوّل الجهاز الفني على المباراة الودية أمام منتخب عُمان في تقييم مستوى اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة عدد من العناصر الجديدة، قبل الدخول في المرحلة الرسمية المقبلة، التي تتطلب جاهزية أعلى وانسجاماً أكبر داخل صفوف المنتخب.

كما تمثّل المواجهة فرصة للبلوشي لوضع بصمته الفنية الأولى، من خلال تطبيق أفكاره التكتيكية، وبناء ملامح أسلوب اللعب الذي يسعى إلى ترسيخه، في ظل مرحلة جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تطوير الأداء وتحقيق النتائج.

ويأمل «الأبيض الأولمبي» أن يُشكّل معسكر العين، والمواجهة الودّية المرتقبة، انطلاقة إيجابية نحو مرحلة أكثر استقراراً فنياً، تمهّد الطريق لتحقيق أهدافه القارية خلال السنوات المقبلة.