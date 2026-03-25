«دبي للسلة» يخسر أمام باناثينايكوس اليوناني في «اليوروليج»

علي معالي (أبوظبي)
خسر فريق دبي لكرة السلة أمام باناثينايكوس أكتور أثينا اليوناني بنتيجة 104-107، في مباراة جرت على صالة زيترا أرينا في سراييفو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الأوربي لكرة السلة «اليوروليج»، وقدّم فريق دبي أداءًا قوياً في الشوط الأول، ونجح في التقدم بفارق وصل إلى 12 نقطة، مع إيقاع مميّز هجومياً ودفاعياً، إلا أن الفريق الضيف عاد قبل نهاية الشوط الأول وقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط (50-47)، ليبقى اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
وشكّل الربع الثالث نقطة التحول في المباراة، حيث رفع باناثينايكوس من نسقه الهجومي وحسم هذا الربع بنتيجة 34-25، ليتقدم بفارق 6 نقاط مع بداية الربع الأخير (75-81).
ورغم ذلك، لم يستسلم فريق دبي لكرة السلة، وواصل القتال في الربع الرابع، بل وتمكّن من استعادة التقدم في إحدى المراحل، ليشعل أجواء المباراة داخل صالة ممتلئة بالجماهير. وفي الدقائق الثلاث الأخيرة، سجل باناثينايكوس عدة رميات صعبة من مواقف معقّدة، ليحسم اللقاء لمصلحته في النهاية.
وعلّق مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا جوليماتش، على النتيجة قائلاً: «ارتكبنا العديد من الأخطاء التي منحتهم نقاطاً سهلة، خاصة من خلال فقدان الكرة. في الربع الأخير، لم نتخذ القرارات الصحيحة هجومياً، وهذا ما منحهم الأفضلية وكانت لدينا فرصنا، لكنهم فريق يمتلك جودة عالية ويعاقب على كل خطأ. نتمنى لهم التوفيق، وسنواصل التقدم».
وتألق دجنان موسى بتسجيله 31 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، في أداء فردي مميّز ضمن مباراة حُسمت في اللحظات الأخيرة. وبهذه النتيجة، أصبح سجل فريق دبي لكرة السلة 17 فوزاً مقابل 16 خسارة، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب اليوروليج، وسيحوّل الفريق تركيزه الآن إلى الجولة الأخيرة من الموسم المنتظم، سعياً لإنهاء مشواره بأفضل صورة ممكنة.

أخبار ذات صلة
فاز على «بودوتشنوست فولي».. «دبي للسلة» يواصل تألقه في «الأدرياتيكي»
«دبي للسلة» يعزز موقعه في «اليوروليج» بانتصار تاريخي على بايرن ميونيخ
دبي لكرة السلة
الدوري الأوروبي لكرة السلة
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
