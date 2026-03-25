قرعة كأس دبي العالمي.. «ميدان» من البوابة 2 و«6» لـ«فوريفر يونج» و«هيت شو» من «5»

عصام السيد (دبي)

جرت اليوم مراسم القرعة الرسمية للنسخة الـ30 من كأس دبي العالمي للفئة الأولى، بقاعة جاليري بفندق ميدان، والذي سيقام يوم السبت المقبل بمشاركة 101 من نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار.

وأجريت القرعة بحضور علي آل علي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعبدالله العلماء ممثل طيران الإمارات، ورعاة أشواط الكأس العالمي والملاك والمدربين والفرسان والإعلاميين، ويشارك في الشوط الرئيسي البالغ جائزته 12 مليون دولار (9) خيول.

ورحّب علي آل علي بالحضور وقال: «احتضان دبي لفعاليات النسخة الـ30 لكأس دبي العالمي يوم السبت المقبل، إضافة جديدة لنجاح مستمر منذ عقود، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف أن دبي تؤكّد مجدداً ترحيبها الدافئ بالملاك والفرسان والمدربين، والحضور من جميع أنحاء العالم في أمسية كأس دبي العالمي، مشيراً إلى اهتمام ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وهو ما كان وراء اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الحدث في أمسية السبت المقبل، آملاً التوفيق للجميع.

وجرت قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسّمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وأسفرت هذه الطريقة عن قرعة متوازنة وعادلة للجميع.

وأسفرت نتائج القرعة للخيول المدربة محلياً عن انطلاق «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد من البوابة (2)، و«أمبيريال أمبرور» من البوابة (7)، و«وولك أوف ستارز» من البوابة (3)، وكلاهما بإشراف المدرب بوبات سيمار.

وينطلق المرشح الأول الياباني «فوريفر يونج» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي من البوابة (6)، و«هيت شو» المدافع عن اللقب بإشراف المدرب الأميركي براد كوكس من البوابة (5)، فيما ينطلق «هارت أوف أونر» بإشراف المدرب جيمي إسبورن من البوابة (4)، و«تاب ليدر» بإشراف المدرب دووج واتسون من البوابة (8)، و«ماجنتيود» بإشراف المدرب الأميركي ستيف أسموسين من البوابة (1)، و«تومبارومبا» بإشراف المدرب القطري حمد الجهني من البوابة (9).

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة أشواط «القوز للسرعة»، و«دبي جولدن شاهين»، و«دبي تيرف»، و«لونجين دبي شيماء كلاسيك» وجميعها للفئة الأولى.

ويقام شوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، بمشاركة نجوم الإمارات «أومبودسمان» لجودلفين، و«فولك فيستفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«قدوة»، و«النجم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وينطلق شوط «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية (6) ملايين دولار، وأبرز خيول الإمارات، و«رويال باور»، و«باي ذا بوك» لجودلفين، ويواجهون تحدي المرشح الأول «جالاندجان».

ويشارك من خيول الإمارات في شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية (عزيزي للتطوير)، «نيتيف أبروتش»، و«ماربان»، والياباني «لوجال»، وأبرز المرشحين الفرنسي «لازات».

ويجتذب شوط «دبي جولدن شاهين»، برعاية «نخيل»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته مليون دولار، نجوم السرعة على الأرضية الرملية، وأبرز الخيول المحلية «توز»، و«كلر آب»، و«دروز جولد» و«النصيب»، و«ميدلاند موني»، و«ديفون آيلاند»، ونخبة من الخيول الأميركية واليابانية، والسعودية.