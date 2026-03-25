قرعة «آسيا للنخبة» تسفر عن مواجهات قوية في ربع النهائي

كوالالمبور(أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم في كوالالمبور، عن مواجهات قوية ستقام في جدة بين 16 و25 أبريل المقبل.

وبحسب القرعة التي أقيمت دون أن تكتمل بعد نتائج ثمن نهائي منطقة الغرب، سيواجه الفائز من مباراة الهلال السعودي والسد القطري، فيسل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي.

وكان الهلال تصدر ترتيب المجموعة الموحدة في منطقة الغرب، فيما حلّ السد في المركز الثامن، بينما جاء فيسل الياباني في المركز الثاني ضمن منطقة الشرق.

كما يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي السعودي حامل اللقب والدحيل القطري مع جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور المقبل.

وسيواجه نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر دور المجموعة في منطقة الشرق، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي والوحدة.

من جهته، ينتظر بوريرام يونايتد التايلاندي الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي.

من المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي في 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة في 17 من الشهر نفسه، على أن تُلعب المباراة الرابعة في 18 منه.

أما الدور نصف النهائي، فتنطلق مباراته الأولى في 20 أبريل، على أن تُقام المواجهة الثانية في 21 من الشهر ذاته.

وسيُحسم لقب أهم مسابقة للأندية في القارة الآسيوية خلال المباراة النهائية المرتقبة في 25 أبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيحصل الفائز على الكأس وجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أميركي.

وكانت مواجهات الغرب الأربع في ثمن النهائي ،أرجئت في الثالث من الشهر الحالي في ضوء تطور الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وتداعياتها على المنطقة، وذلك خلافاً لمنطقة شرق القارة التي اكتملت مواجهاتها.

ونتيجة لذلك، تقرر أن تستضيف السعودية مباريات الدور ثمن النهائي في جدة، لتكون بنظام التجمع من مباراة واحدة بدل مباراتين من ذهاب وإياب في 13 و14 أبريل.

وكان الأهلي السعودي تُوج بلقب المسابقة العام العام الماضي بتغلبه في النهائي على كاواساكي فرونتالي 2-0 في جدة.