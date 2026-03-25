خيول النخبة تُكمل تحضيراتها لـ«أمسية الملايين» في كأس دبي العالمي



دبي (وام)

واصلت خيول النخبة المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي تحضيراتها على مضمار ميدان اليوم، قبل ثلاثة أيام من النسخة الثلاثين من الحدث العالمي، وسط جاهزية عالية لمختلف الأشواط الرئيسية.

وفي سباق كأس دبي العالمي البالغة جائزته 12 مليون دولار، أجرى الجواد الياباني «فوريفر يونج» تمريناً خفيفاً لمسافة 1000 متر على المضمار الرملي، بعد تعديل برنامجه التدريبي بسبب سرعة الأرضية.

وأكد المدرب يوشيتو ياهاغي أن الفارس ريوسي ساكاي نفّذ التعليمات بدقة، مشيراً إلى أن الجواد أظهر حيوية جيدة ويتمتع بحالة ممتازة، فيما أوضح ساكاي أن «فوريفر يونج» يبدو في حالة أفضل مقارنة بمشاركته السابقة في السعودية.

من جانبه، تابع المدرب جيمي أوزبورن تدريبات الجواد «هارت أوف أونر»، معرباً عن تفاؤله بقدرة الجواد على المنافسة لمسافة 2000 متر، رغم مشاركته الأخيرة في «المكتوم كلاسيك».

وفي دبي تيرف البالغة جائزته 5 ملايين دولار، أجرى الجواد «أومبودسمان» تمريناً خفيفاً تحت إشراف المدرب جون جوسدن، الذي أكد أن المشاركة في السباق كانت هدفاً منذ أكتوبر الماضي، مشيراً إلى تطور الجواد بدنياً وتحسن أدائه مع التقدم في العمر.

أما في دبي جولدن شاهين بقيمة مليوني دولار، فيخوض الجواد «بينتورناو» أولى مشاركاته بعمر خمس سنوات، بعدما توّج بلقب «بريدرز كب سبرينت»، حيث أكد المدرب خوسيه دانجيلو جاهزية الجواد وتأقلمه مع أجواء ميدان رغم القرعة غير المثالية.

وفي شوط القوز سبرينت، يشارك الجواد الأميركي «ريف رانر» بعد فوزه الأخير في السعودية، حيث أعرب المدرب ديفيد فوكس عن ثقته في قدرة الجواد على المنافسة بعد تأقلمه مع الأجواء في دبي.

وفي ديربي الإمارات، يتصدّر الجواد الياباني «بايرومانسر» المشهد بعد فوزه في ثلاث مشاركات سابقة، حيث أكد هاري سويني، رئيس جودلفين اليابان، أن الجواد يمتلك فرصة قوية رغم قوة المنافسة، فيما يقوده الفارس جيمس دويل من البوابة التاسعة.

كما يشارك الجواد الفرنسي «جو مان» بطموحات كبيرة، إلى جانب «براذرلي لوف» الذي أظهر تطوراً ملحوظاً خلال التدريبات الأخيرة.

وفي كأس دبي الذهبي لمسافة 3200 متر، يدخل كل من «أل ريفا» و«سونز أند لوفرز» المنافسة بعد وصولهما إلى دبي في حالة جيدة، وفقاً للفريق التدريبي، فيما يسعى «كابايو دي مار» لمواصلة تألقه بعد فوزه السابق في سباق «بري دو كادران».

وتشهد أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الثلاثين المقرر لها السبت المقبل مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، وسط توقعات بمنافسات قوية في مختلف الأشواط على مضمار ميدان.