كاليدونيا الجديدة على بعد مباراتين من إنجاز مونديالي غير مسبوق



باريس (أ ف ب)



يبدو التحدّي مستحيلاً، لكن الحلم هائل.. هكذا تقف كاليدونيا الجديدة، المصنفة 150 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عند عتبة إنجاز غير مسبوق، حيث يمكن أن تخطف بطاقة التأهّل إلى مونديال 2026 في حال فوزها في الملحق العالمي على جامايكا الجمعة ثم على جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في جوادالاخارا بالمكسيك.

اعترف «فيفا» بالمنتخب الكاليدوني الجديد منذ عام 2004، ما أتاح له فرصة المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. وقد يستفيد من ارتفاع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 إلى 48، ويحظى بفرصة الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه.

ومن أجل حجز بطاقة العبور إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المقرر بين 11 يونيو و19 يوليو، يتعيّن عليه الفوز على جامايكا ثم على جمهورية الكونغو الديموقراطية.

على الورق تبدو المهمة شبه مستحيلة للاعبي المدرب الفرنسي يوهان سيداني، فمعظم لاعبيه يخوضون غمار دوري الدرجة الوطنية الثالثة بفرنسا، وهو المستوى الخامس في الهرم الكروي، أو في الدوري المحلي الذي لم يستأنف إلا قبل أسابيع قليلة بعد توقف قسري عقب أعمال العصيان التي هزت الأرخبيل عام 2024.

في المقابل، يضم منتخب جامايكا، المصنف 70 عالمياً، في صفوفه لاعبين ينشطون في أكبر البطولات العالمية، على غرار الجناح ليون بايلي (أستون فيلا) والمدافع إيثان بينوك (برنتفورد) في الدوري الإنجليزي.

كما يمتلك منتخب «ريجي بويز» أيضاً ميزة المشاركة في كأس العالم، وذلك في عام 1998 في فرنسا.

يقول أنطوان كومبواريه إحدى شخصيات كرة القدم في كاليدونيا الجديدة والمدرب الحالي لنادي باريس أف سي، بنبرة متفائلة «اليوم، تقع الضغوط أكثر على جامايكا. نحن ليس لدينا ما نخسره».

ويضيف: «في مباراة واحدة يمكن أن يحدث كل شيء، قد يُطرد لاعب جامايكي منذ الدقائق الأولى. لذلك يجب أن نحافظ على هدوئنا».

ويتابع المدرب البالغ 62 عاماً بحماسة «إنها مغامرة استثنائية جداً يعيشها منتخَبُنا حالياً. هو أمر هائل، لا سيما عندما نأتي من مكان شديد البعد».

وسيستفيد المنتخب المكنّى «كاغو» نسبة إلى طائر مستوطن في كاليدونيا الجديدة لا يستطيع الطيران، في هذا الملحق أمام جامايكا من تعزيز مهم بوجود أنجيلو فولجيني الذي غيّر جنسيته الرياضية العام الماضي، ويتوقع أن يخوض أول مباراة له مع المنتخب خلال هذه المواجهة.

وأوضح كومبواريه «هو لاعب سيمنحنا الكثير من حيث الخبرة، ولا يزال قادراً على صنع الفارق».

ومنذ التحاقه بنادي التعاون السعودي معاراً من لنس الفرنسي، سجل لاعب الوسط الهجومي البالغ 29 عاماً ثلاثة أهداف في 22 مباراة في الدوري.

قبل عام، أهدر منتخب كاليدونيا الجديدة فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بعد خسارته أمام نيوزيلندا 0-3 في نهائي منطقة أوقيانوسيا.

في حال فوزه على جامايكا الجمعة، سيكون على منتخب «كاغو» تكرار الإنجاز نفسه أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، المصنّفة في المركز 48 عالميا والتي تتقدّم كمرشحة أولى لحجز آخر آخر بطاقات المجموعة الحادية عشرة في المونديال التي تضم البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.