النهائي بـ 4000 دولار.. جماهير أوروبا تصعّد ضد «فوضى أسعار» المونديال!



معتز الشامي (أبوظبي)

في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة حول أسعار تذاكر كأس العالم 2026، أصبحت السياسة التسعيرية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محل شكوى قانونية رسمية أمام المفوضية الأوروبية، وسط اتهامات مباشرة باستغلال الجماهير وفرض شروط شراء غير عادلة.

الشكوى، التي جاءت في 18 صفحة ونُشرت أمس، وتقدمت بها مجموعة «مشجعي كرة القدم في أوروبا» بالتعاون مع منظمة «يوروكونسومرز» المعنية بحقوق المستهلكين، اتهمت «فيفا» بإساءة استخدام موقعها الاحتكاري لفرض أسعار «باهظة للغاية» على تذاكر البطولة المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتُعد أسعار التذاكر محور جدل واسع منذ إعلانها في أكتوبر الماضي، إذ تشير التقديرات إلى أن نسخة 2026 ستكون الأغلى في تاريخ كأس العالم بفارق كبير.

ووفق الشكوى، يبدأ سعر تذكرة المباراة النهائية في ملعب «ميتلايف» بنيوجيرسي من 4185 دولاراً، وهو رقم يفوق سبعة أضعاف أرخص تذكرة لنهائي مونديال 2022 في قطر، وأكثر من 40 ضعفاً مقارنة بأرخص مقعد في نهائي يورو 2024 بألمانيا.

كما رصدت الشكوى ستة انتهاكات محتملة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، من بينها «الإعلان المضلل»، والتسعير الديناميكي غير المنضبط، وغياب الشفافية بشأن مواقع المقاعد وسياسات الاسترداد، إضافة إلى ما وصفته بـ «أساليب البيع الضاغطة» واتهمت المنظمتان «فيفا» أيضاً بمحاولة تحقيق «ربح مزدوج» عبر فرض عمولة بنسبة 15% على كل من البائع والمشتري في منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية.

وتتعلق إحدى أبرز النقاط المثارة بادعاء «فيفا» أن أسعار تذاكر دور المجموعات تبدأ من 60 دولاراً، وهو ما اعتبرته الجهات المشتكية إعلاناً مضللاً، في ظل ندرة التذاكر المتاحة بهذا السعر عند فتح باب البيع الدولي، ما اضطر الاتحاد لاحقاً لطرح دفعة إضافية منها في ديسمبر.

في المقابل، لم تُبدِ «فيفا» أي نية لتعديل سياستها، مؤكدة أن الأسعار تعكس طبيعة السوق في أميركا الشمالية، حيث اعتاد الجمهور على دفع مبالغ مرتفعة مقابل الأحداث الرياضية الكبرى، كما دافعت عن اعتماد التسعير الديناميكي وشرعية منصات إعادة البيع.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لـ(FSE) رونان إيفان إن «فيفا تجاهلت مطالب الجماهير بإعادة النظر في سياساتها العدوانية»، مضيفاً أن المشجعين باتوا أمام خيارين فقط «الدفع أو الحرمان». بينما شدد ماركو شيالدوني، رئيس قسم التقاضي في «يوروكونسومرز»، على أن كرة القدم «شغف عالمي لا يجب أن يتحول إلى رفاهية خاصة».

وتطالب الشكوى المفوضية الأوروبية بالتدخل العاجل، عبر وقف العمل بنظام التسعير الديناميكي داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتجميد الأسعار خلال المرحلة المقبلة من بيع التذاكر، إضافة إلى إلزام «فيفا» بالكشف عن عدد التذاكر المتبقية وتوزيعها داخل الملاعب.

وفي أول رد فعل، أكد متحدث باسم «فيفا» علمه بالشكوى، من دون التعليق على تفاصيلها، مشدداً على أن الاتحاد يسعى لضمان وصول عادل للجماهير، وأن عائدات البطولة تُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم عالمياً.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم 11 يونيو المقبل من العاصمة المكسيكية، وسط ترقب لا يقتصر على المنافسة داخل الملعب، بل يمتد إلى معركة قانونية قد تعيد رسم قواعد تسعير أكبر حدث كروي في العالم.