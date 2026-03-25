«قمة ناعمة» بين برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم



مدريد (أ ب)

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للسيدات إلى الاقتراب خطوة من الوصول للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق برشلونة، الفائز باللقب ثلاث مرات، في مباراة الذهاب بدور الثمانية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته الأولى في دور الثمانية أمام بايرن ميونخ. وسوف يسعى برشلونة للصعود للمرة الثامنة على التوالي للدور قبل النهائي، والوصول للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي في مسابقة التي هيمت عليها في السنوات الأخيرة.

ويلعب برشلونة مباراته الحادية عشرة في دور الثمانية، ويسعى لاستعادة اللقب الذي فقده لمصلحة فريق أرسنال الموسم الماضي. وتصدر برشلونة مرحلة الدوري بدون أي خسارة، في حملة شهدت تسجيله 20 هدفاً وتلقيه ثلاثة أهداف فقط.

وكان مدريد، الذي يخوض مباراته الثانية على التوالي في دور الثمانية، ودع دور الثمانية في الموسم الماضي أمام أرسنال. وكان أنهى مرحلة الدوري في المركز السابع. ويتألق فريق مانشستر يونايتد في أول تجربة أوروبية له منذ الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في التصفيات خلال موسم 2023 / 2024. أما بايرن ميونخ، فقد تعافى من خسارة 1 / 7 أمام برشلونة في بداية مرحلة المجموعات ليحتل المركز الرابع ويتأهل إلى دور الثمانية للمرة الثامنة خلال عشر سنوات.