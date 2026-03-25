ماركينيوس يغيب عن ودية البرازيل وفرنسا



أورلاندو (أ ف ب)

يغيب قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس عن المباراة الودية التي يخوضها منتخب بلاده أمام فرنسا الخميس في الولايات المتحدة، بسبب مشكلات بدنية، وفقاً لما أعلن مدرب أبطال العالم خمس مرات الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأربعاء.

وسيكون على أنشيلوتي إعادة تنظيم خط دفاعه في هذا اللقاء التحضيري لكأس العالم، إذ تضاف غياباته إلى إصابة قلب الدفاع الآخر غابريال ماغاليس والظهير الأيسر أليكس ساندرو.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في أورلاندو بولاية فلوريدا «ماركينيوس يعاني من مشكلة طفيفة. لن يكون متاحاً لهذه المباراة (أمام فرنسا)، لكنه قد يلعب ضد كرواتيا (الثلاثاء المقبل)».

وأشار مدرب الـ«سيليساو» إلى أن ليو بيريرا، قلب دفاع فلامنجو البالغ 30 عاماً، سيخوض مباراته الدولية الأولى ضد فرنسا، من دون أن يحدد من سيجاوره في قلب الخط الخلفي.

ويشغل ويسلي (روما الإيطالي) وداجلاس سانتوس (زينيت سان بطرسبورج الروسي) مركزي الظهيرين.

وأضاف أنشيلوتي «إنها تجربة مهمة جداً أمام منتخب يُعدّ من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم. نريد أن نظهر بروح جيدة وجودة عالية»، وأكد أن فرنسا «تتمتع بسرعة كبيرة في الهجوم، ومن المهم جداً أن نخوض مباراة متوازنة لتجنّب هجماتها المرتدة، لكن تركيزنا منصبّ على جودة فريقنا».

وتطرّق الإيطالي إلى قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي أشرف على تدريبه في ريال مدريد الإسباني، قائلاً «هو الآن منافس. إنه خطير جداً، سريع جداً، موهوب للغاية وفعّال أمام المرمى».

كما علّق على الجدل الدائر حول غياب نيمار، الهدّاف التاريخي للمنتخب البرازيلي، والذي لم يستدعه منذ توليه منصبه، قائلاً بابتسامة «أتابع كل شيء وأستمع إلى كل شيء، ثم، وبالنظر إلى الدور الذي أشغله هنا، عليّ اتخاذ القرارات. لكل شخص رأيه».