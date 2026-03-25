الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
اتهامات التلاعب بالنتائج في التشيك تطال 32 شخصاً

اتهامات التلاعب بالنتائج في التشيك تطال 32 شخصاً
25 مارس 2026 20:00


براغ (أ ف ب)
وجّهت الشرطة التشيكية، اليوم، اتهامات إلى 32 شخصاً على خلفية التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم وجرائم أخرى، وذلك عقب مداهمات طالت عدة أندية ومقر الاتحاد المحلي للعبة، وفق ما أفاد به مدعٍ عام.
واستهدفت الشرطة أندية عدة، من بينها فريق «أم أف كيه كارفينا» من الدرجة الأولى، إلى جانب مسؤولين وحكام ولاعبين ووكلاء، في أكبر حملة لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات في تاريخ هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 10.9 مليون نسمة.
وُجّهت إلى المشتبه بهم تهم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والاحتيال، والرشوة، وغسل الأموال، وفق ما أفاد به المدعي العام راديم دراغون في بيان، وأضاف «قد تبدأ ملاحقات قضائية بحق أشخاص آخرين لاحقاً، استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش والاستجوابات الجارية، وقد لا يكون عدد المتهمين نهائياً».
وأوضح دراغون أن المشتبه بهم الذين يخضعون حالياً للاستجواب، يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 13 عاماً في حال إدانتهم، وتشتبه السلطات في أن نادي «إم إف كيه كارفينا» عرض رشاوى على حكام ولاعبين للتأثير على نتيجة مباراة في الدرجة الأولى خلال مارس 2024.
ورفض النادي هذه الاتهامات في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مُحمّلاً المسؤولية لـ «أفراد».
في عام 2024، حُكم على رومان بيربر، النائب السابق لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لخمس سنوات، وذلك بتهمة الاختلاس، وأُدين بيربر باختلاس أموال أحد الاتحادات الإقليمية لكرة القدم.

