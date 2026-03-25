سانتياجو برنابيو يتحول إلى ملعب تدريب للتنس



مدريد (د ب أ)

يتدرب نجوم التنس العالميون في ملعب ريال مدريد برنابيو الشهر المقبل، وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ملعب برنابيو سيتحول إلى ملعب تدريب خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل للنجوم المشاركين في بطولة مدريد المفتوحة.

وستقام بطولة مدريد للتنس في الفترة من 21 أبريل إلى 3 مايو، في منطقة كاخا ماجيكا بالعاصمة الإسبانية مدريد، لأن مساحة الملاعب ستكون محدودة للغاية في الأسبوع الأول، بينما يتميز ملعب برنابيو بالقرب من فندق إقامة اللاعبين.

وسيكون بالإمكان الاستفادة من ملعب ريال مدريد في ظل ارتباط الفريق الإسباني بخوض ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه بعد استضافة ديبورتيفو آلافيس أحد يومي 21 أو 22 أبريل.