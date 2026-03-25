الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أسطورة ليفربول جون توشاك يفقد ذاكرته

25 مارس 2026 20:07


لندن (أ ف ب)
كُشف عن إصابة أسطورة ليفربول وويلز جون توشاك الذي درّب ريال مدريد الإسباني والوداد المغربي ومنتخب بلاده، بالخرف، وفق ما قال نجله كاميرون، وفي مسيرته، سجّل توشاك ما يقرب من 100 هدف، وأحرز عدة ألقاب مع ليفربول حيث شكّل ثنائياً هجومياً خطيراً مع كيفن كيجان في سبعينيات القرن الماضي، كما خاض 40 مباراة دولية مع منتخب ويلز.
ودرب خلال مسيرته الطويلة فرقاً عدة، من بينها ريال سوسييداد وريال مدريد في إسبانيا ومنتخب ويلز.
وتحدث نجله كاميرون الذي يعمل مدرباً في تايلاند، لصحيفة «دايلي مايل» عن مرض والده قائلاً «إنه مرض فظيع. المشكلة تظهر في الذاكرة القصيرة المدى. أتواصل معه معظم الأيام، وإذا تحدثت إليه بعد الظهر ربما لا يتذكر أننا تحدثنا صباحاً».
وأضاف «لكن إذا سألته عن أيامه مع ليفربول، أو سوسييداد أو مدريد، فالتفاصيل مذهلة».
وأردف كاميرون «قبل أيام كان يحدثني عن مباراة لريال مدريد أمام ميلان بقيادة الإيطالي أريجو ساكي، وكيف غيّر تماماً تموضع خط وسطه للتعامل مع (الهولندي) ماركو فان باستن. وكأن المباراة كانت بالأمس، فذاكرته كانت واضحة جداً».
وفاز توشاك بلقب كأس الملك خلال واحد من ثلاث فترات قضاها مع ريال سوسييداد، كما درّب ريال مدريد مرتين، وتوّج معه بلقب الدوري الإسباني عام 1990.
درّب أيضاً في فرنسا وتركيا والمغرب وأذربيجان وإيطاليا، وتولى تدريب منتخب ويلز في مناسبتين.

