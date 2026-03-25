الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
فينيسيوس: منتخب البرازيل ليس مرشحاً للفوز بكأس العالم

25 مارس 2026 20:40


بوسطن (د ب أ)
قال البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إن منتخب بلاده ليس مرشحاً للفوز بكأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك قبل خوض مباراة ودية أمام فرنسا، غداً الخميس.
وحضر فينيسيوس أول مؤتمر صحفي مع منتخب البرازيل بعد أكثر من عامين، تزامناً مع تألقه اللافت مؤخراً حيث سجل 6 أهداف مع ريال مدريد في فبراير، إضافة إلى ثنائيتين متتاليتين في مرمى مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في مارس.
وقال النجم البرازيلي الذي سجل 8 أهداف في 45 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في بوسطن «أعتقد أننا لسنا المرشحين الأبرز للفوز بكأس العالم بسبب نتائجنا في التصفيات، لكن قميص البرازيل والإمكانيات الرائعة لاعبي المنتخب الذين يلعبون في أفضل دوريات العالم، سوف تكون حاضرة بقوة».
وأنهى منتخب البرازيل مشواره في التصفيات محتلاً المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين صاحبة الصدارة.
وأضاف نجم ريال مدريد: «كل ما ينقصنا هو الانسجام»، وأشاد بأداء المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي يقود البرازيل منذ مايو 2025 وبسؤاله عن مواجهة الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، زملائه في ريال مدريد، رد فينيسيوس «لا توجد مباريات ودية، ونرفض الخسارة حتى في التدريبات، نحن على مشارف كأس العالم وكل نتيجة إيجابية ستكون مهمة لرفع معدلات الثقة».
وختم نجم ريال مدريد تصريحاته بالقول «مبابي وتشواميني وكامافينجا والعالم أجمع يؤكدون على أن البرازيل منتخب عريق وعظيم، ولكننا لسنا المرشحين للفوز باللقب، ولا نريد أن نكون ذلك، بل علينا استيعاب خطة لعبنا».

