الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السنغال تتقدم باستئناف إلى «كاس» بعد تجريدها من اللقب الأفريقي

25 مارس 2026 21:00


باريس (أ ف ب)
قدّم المنتخب السنغالي استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) احتجاجاً على القرار الذي جرّده من لقب كأس الأمم الأفريقية ومنح الكأس للمغرب، وذلك بحسب ما أكدت الهيئة السويسرية الأربعاء.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة «يتعلّق الاستئناف بقرار صادر عن الكاف في 17 مارس 2026، يعلن أن المنتخب الوطني السنغالي خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية (2025 في المغرب) بالانسحاب، ويمنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0».
ويأمل السنغاليون في إلغاء قرار الاتحاد القاري بسحب اللقب منهم، بعدما غادر عدد من لاعبيهم أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية في 18 يناير، وهي مباراة كان المنتخب السنغالي قد فاز بها 1-0 بعد التمديد.
وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) قد أعلن في 17 مارس أنه قبِل طعناً تقدّمت به الجامعة المغربية، معتبرة أنّ السنغال خالفت لوائح البطولة بانسحاب لاعبيها من الملعب.
وبناء على ذلك، اعتبر الكاف أن السنغال خسرت المباراة بالانسحاب، وحوّل فوزها 1-0 إلى هزيمة 3-0، مانحاً اللقب للمغرب المضيف.
وقالت محكمة التحكيم الرياضي إن استئناف السنغال «يسعى إلى إلغاء قرار الكاف وإعلان الاتحاد السنغالي فائزاً بلقب كأس الأمم الأفريقية».
وأوضح المدير العام للمحكمة ماتيو رييب «ندرك أن الفرق والجماهير تتطلّع إلى معرفة القرار النهائي، وسنضمن أن تُجرى إجراءات التحكيم بأقصى سرعة ممكنة، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة».

أخبار ذات صلة
غياب «النجمة الثانية» عن قميص السنغال يثير الجدل حول أزمة المغرب!
لتهدئة التوتر.. قائد السنغال يعرض إعادة الميداليات إلى المغرب
منتخب السنغال
منتخب المغرب
كأس الأمم الأفريقية
المغرب
محكمة التحكيم الرياضي
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©