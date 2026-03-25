جاتوزو ينتظر أهم مباراة في مسيرته التدريبية



بيرجامو (أ ف ب)

ينتظر جينارو جاتوزو المباراة التي وصفها اليوم بأنّها «الأهم في مسيرتي التدريبية»، فيما يستعد لاعبو منتخب إيطاليا لخوض نصف نهائي الملحق المؤهّل إلى كأس العالم لكرة القدم ضد إيرلندا الشمالية.

وتستقبل إيطاليا ضيفتها إيرلندا الشمالية في برجامو مساء غد الخميس، ساعية لإنهاء غياب دام 12 عاماً عن نهائيات كأس العالم، بعد الفشل في بلوغ نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وقال جاتوزو للصحفيين «الغد هو بالتأكيد أهم مباراة في مسيرتي»، مضيفاً «لكنني مستعد، لا أفكّر بما قد يحدث إذا سارت الأمور بشكل سيئ، أريد أن أفكّر بإيجابية، أن أفكّر بشكل كبير، وغداً سنقدّم أفضل ما لدينا».

واعترف جاتوزو بأن مباراة الغد تتجاوز بالنسبة إليه حتى نهائي مونديال 2006 الذي فاز به كلاعب مع إيطاليا بعد ركلات الترجيح أمام فرنسا، ولم يخض المنتخب الإيطالي أي مباراة إقصائية في كأس العالم منذ ذلك الحين، فيما أدّت الإخفاقات في ملحقي 2018 و2022 إلى منح المباراة أهمية ضخمة.

ومازح جاتوزو قائلاً إنه يحتاج إلى «حبوب لمساعدتي على النوم»، وإلا فإنه يبقى مستيقظاً طوال الليل «مثل خفّاش» بسبب الضغط.

وأردف «هذا عالم مختلف.. لقد توقفتُ عن اللعب منذ سنوات ولا أكاد أتذكر المباريات التي خضتها. لا مجال للمقارنة، ليس من ناحية التوتر، بل من ناحية المسؤولية التي وضعتها على عاتقي».

وأضاف أنّ معظم لاعبيه في حالة جيدة، وأن مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني ومهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا هما الوحيدان المشكوك بمشاركتهما، وفي حال تجاوزت إيطاليا إيرلندا الشمالية، ستواجه خارج أرضها الفائز بين ويلز والبوسنة والهرسك الثلاثاء.