ختامي المرموم 2026.. «بشاير» و«الدرع» تحلّقان برمزي الإيذاع للأبكار والجعدان

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم ختام سباقات سنّ الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، وذلك وفق تعديل استثنائي في البرنامج قضى بإقامة جميع تحديات هذه السن في الفترة الصباحية، حيث بدأت بأشواط الرموز والفترة المسائية، تلتها مباشرة أشواط الفترة الصباحية، وسط مشاركة واسعة بلغت 1373 مطية للفترتين.

وفرض شعار سعيد جابر عبدالله محمد سيطرته المطلقة على رموز المفتوح، حيث تُوِّجت «بشاير» بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، بزمن بلغ 8:50:1 دقيقة.

وانتزع «الدرع»، لسعيد جابر عبدالله محمد، بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم، مسجّلاً أفضل توقيت في كل تحديات سنّ الإيذاع بزمن قدره 8:46:7 دقيقة.

وفي أشواط المحليات فازت «زهرة»، لعلي حمد علي راشد مقارح، بكأس الإيذاع الأبكار المحليات، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بتوقيت بلغ 8:52:9 دقيقة.

وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المحليات وجائزتها المالية البالغة 800 ألف درهم إلى «الياه» لراشد محمد علي راشد العبار الفلاسي، بزمن قدره 8:53:0 دقيقة.

واستمرت الإثارة في أشواط الإنتاج، حيث أهدت «وعد» مالكها سعيد راشد غدير الكتبي كأس الإيذاع الأبكار للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.

وحصد «صيفيان»، لمحمد راشد عبيد المريزيق المري، بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج وجائزة مالية قدرها مليون درهم. وفي الفترة الصباحية فازت «مشكورة» لسيف عيسى مطر الفلاحي بناموس الإيذاع الأبكار المحليات إنتاج.

وكسبت «الجازي»، لفيصل خالد سعود حثلين، صدارة الإيذاع الأبكار مهجنات إنتاج.

وظفر «متوفق»، لسيف علي راشد سويلم، بناموس الإيذاع الجعدان المحليات إنتاج، مسجّلاً 9:02:7 دقيقة.

وحقق «راهي»، لهزيم محمد هزيم المسافري، التوقيت الأفضل في هذه الفترة، بزمن بلغ 8:52:2 دقيقة في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان مهجنات إنتاج.