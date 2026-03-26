طارق تيسودالي.. رئة خورفكان الهجومية

فيصل النقبي (خورفكان)

أثبت المغربي طارق تيسودالي، تأكيد أهميته الكبيرة في صفوف خورفكان خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تحوَّل إلى أحد أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق، ليُصبح الرئة الهجومية التي يعتمد عليها الفريق في صناعة الفارق هذا الموسم.

ونجح تيسودالي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال 15 مباراة فقط خاضها مع خورفكان في الموسم الحالي، ليكون الهدّاف الأول للفريق حتى الآن، والمساهم الأبرز في أكبر عدد من أهداف الفريق في المسابقة.

ويأتي تألق المهاجم المغربي امتداداً لما قدمه في الموسم الماضي، حين تصدّر قائمة هدافي خورفكان، ليحافظ للموسم الثاني على التوالي على مكانته كأهم الأوراق الهجومية في الفريق، بفضل تحركاته الفعّالة وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص، إلى جانب خبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الصعبة.

ويعوّل الجهاز الفني لخورفكان كثيراً على تيسودالي في الجولات المقبلة من الدوري، خاصة في ظلّ المنافسة القوية في منطقة وسط الترتيب، حيث يمثّل حضوره عنصر توازن مهم في الخط الأمامي، وداعماً رئيسياً لطموحات الفريق في تحسين موقعه على جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.