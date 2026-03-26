الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«ميامي للتنس» تجدّد صراع سابالينكا وريباكينا في نصف النهائي

26 مارس 2026 10:56

ميامي (أ ف ب)
يتجدّد الموعد بين البيلاروسية أرينا سابالينكا والكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفتين أولى وثانية عالمياً، بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي لدورة ميامي الألف نقطة في كرة المضرب.
وواصلت سابالينكا حملة الدفاع عن لقبها بفوزها في ربع النهائي على الأميركية هايلي بابتيست الخامسة والأربعين عالمياً 6-4 و6-4، فيما تغلّبت ريباكينا على الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا الخامسة 2-6 و6-3 و6-4.
وستكون مواجهة نصف النهائي إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير، حين تغلبت ريباكينا على منافستها البيلاروسية، ملحقةً بها الهزيمة الوحيدة حتى الآن في 2026.
وردّت سابالينكا اعتبارها هذا الشهر من الكازخستانية بالفوز عليها في نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة.
وقالت سابالينكا عن المواجهة المتجددة مع ريباكينا «لقد لعبنا العديد من المباريات مؤخراً، وجميعها كانت بمثابة معركة، جميعها كانت مثيرة».
وأضافت لقناة «تنس تشانل» إنها «متحمسة جداً لمواجهتها».
وتواجهت اللاعبتان في المجمل 16 مرة، ففازت سابالينكا 9 مرات مقابل 7 لريباكينا، بينها نهائي بطولة «دبليو تي أيه» الختامية نهاية الموسم الماضي.
وباتت سابالينكا على بُعد فوزين فقط من إكمال ما يُعرف ب«دبل صن شاين»، أي الفوز بلقبي إنديان ويلز وميامي.
وفشلت بابتيست التي كانت تخوض أول ربع نهائي لها في دورات الألف نقطة، في استغلال ثلاث فرص للكسر في أول شوطين على إرسال البيلاروسية.
وتمكنت سابالينكا أخيراً من كسر إرسال بابتيست حين ارتكبت الأميركية خطأً مزدوجاً عند نقطة حسم المجموعة.
وفي المجموعة الثانية، كسرت سابالينكا إرسال منافستها مبكراً، لكن بابتيست ردت مباشرة وحسمت إرسالها بثقة لتعادل 4-4، قبل أن تعود وتخسر إرسالها في الشوط العاشر، حين كانت متخلفة 4-5 بعد ارتكابها ثلاثة أخطاء مزدوجة، ما سمح للبيلاروسية في حسم المجموعة والمباراة من فرصتها الثانية.
وستتواجه الآن مع وجه مألوف بشخص ريباكينا التي تخطت بدايتها البطيئة لتسجل فوزها الخامس توالياً على بيجولا، في سلسلة تضمنت التغلب على الأميركية في نصف نهائي بطولة أستراليا وربع نهائي إنديان ويلز.
وبعد استعادتها زمام الأمور، أظهرت الكازخستانية البالغة 26 عاماً صلابة كبيرة على إرسالها، لتنهي المباراة في ساعتين و15 دقيقة.
واعتمدت بيجولا، وصيفة النسخة الماضية من الدورة، على إرسال قوي، محققة 85% من النقاط على الإرسال الأول و64% على الثاني، فابتعدت سريعاً في المجموعة الأولى التي حسمتها في 36 دقيقة.
لكن المجموعتين التاليتين كانتا أكثر تنافسية، إذ برزت ريباكينا بتفوقها في الإرسال (12 إرسالاً ساحقاً مقابل 5)، وتألقت أيضاً في الإعادة ب50% من النقاط على الإرسال الثاني لمنافستها.
ورفعت ريباكينا سجلها أمام بيجولا إلى 6 انتصارات مقابل 3 هزائم.

