سلتيكس يوقف انتصارات ثاندر المتتالية عند 12 مباراة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل جايلن براون 14 من نقاطه الـ31 في الربع الثالث، وقاد بوسطن سلتيكس إلى انتفاضة أنهت سلسلة انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر عند 12 مباراة متتالية، بفوزه على حامل اللقب 119-109 في دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

وتعافى جايسون تايتوم من أدائين متواضعين في المباراتين السابقتين، مضيفاً 19 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، ليسهم في تعادل الفريقين بفوز لكل منهما في مواجهتي الموسم المنتظم بين آخر بطلين للدوري.

وأضاف براون 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ولعب تألقه في الربع الثالث دوراً أساسياً في دخول سلتيكس الربع الأخير متقدماً 88-83، قبل أن يصل الفارق حتى 14 نقطة.

وقلّص ثاندر الفارق إلى 109-115 قبل دقيقة ونصف الدقيقة من النهاية، لكن براون قام باختراق موفّق، وأضاف ديريك وايت رميتين حرتين ليؤمّن بوسطن الفوز.

وكان الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أفضل لاعبي ثاندر بتسجيله 33 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، لكن فريقه عانى من الفرص الثانية التي منحها لسلتيكس (19 نقطة من المتابعات الهجومية مقابل اثنتين فقط)، ولم ينجح إلا في 12 من 37 محاولة من خارج القوس.

وسجل الكندي لو دورت 14 نقطة، فيما اكتفى جايلن وليامز بسبع نقاط في مشاركته الثانية بعد غيابه 16 مباراة، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وحسم ثاندر المواجهة الأولى بين الفريقين قبل أسبوعين في أوكلاهوما سيتي بفارق نقطتين، في مباراة غاب عنها لاعبون أساسيون من الجانبين.

وخاض الفريقان المباراة الأخيرة بصفوف مكتملة، في مواجهة نادرة بين فريقين كبيرين في مرحلة متأخرة من الموسم.

وما زال ثاندر في صدارة الغرب والترتيب العام، لكن بفارق مباراتين أمام سان أنتونيو سبيرز، الذي حقق بدوره فوزه السابع توالياً بتغلبه على مضيفه ممفيس جريزليز 123-98، بفضل جهود الفرنسي فيكتور ويمبانياما (19 نقطة مع 15 متابعة و7 صدات) وديفين فاسل (19 نقطة) وستيفون كاسل وكيلدون جونسون (15 لكل منهما).

ومني ديترويت بيستونز، متصدر الشرق والفريق الوحيد الضامن حتى الآن تأهله إلى الـ«بلاي أوف» من منطقته، والثالث بالمجمل إلى جانب ثاندر وسبيرز، بهزيمته الأولى في آخر خمس مباريات والثانية في آخر تسع، وجاءت بعد التمديد على يد ضيفه أتلانتا هوكس 129-130.

وسجل الكندي جمال موراي 53 نقطة والسلوفيني لوكا دونتشيتش 43 في فوز فريقيهما دنفر ناغتس ولوس أنجلوس ليكرز على دالاس مافريكس 142-135 وإنديانا بيسرز 137-130 توالياً.