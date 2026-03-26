الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الآسيوي» يؤجل قرعة كأس الأمم 2027

26 مارس 2026 12:17

كوالالمبور (رويترز)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات ​كأس آسيا 2027 والذي كان من المقرر إقامته يوم 11 أبريل المقبل في الرياض.
وقال الاتحاد القاري ⁠في بيان "اتخذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، من ​أجل ضمان حضور جميع المعنيين بشكل ​سلس ‌ودون أي عوائق في مراسم ⁠سحب ​القرعة".
وعبر الاتحاد الآسيوي عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية "على جاهزيتها الكاملة لاستضافة مراسم القرعة وفق الخطة الموضوعة"، ‌كما ثمن تفهم الاتحادات الوطنية المشاركة والجماهير وكافة ‌الشركاء المعنيين وتعاونهم المستمر.
وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الجديدة ​لسحب القرعة في الوقت المناسب.
وكانت المنطقة قد شهدت تأجيل أو إلغاء عدد من الفعاليات الرياضية بسبب الصراع الدائر، والذي اندلع بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ‌على إيران قبل نحو ​شهر.
وتستعد السعودية لاستضافة البطولة القارية، التي تقام كل أربع سنوات وتضم 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخها. كما من المقرر إقامة ​الجولة الأخيرة ‌المتبقية ⁠من التصفيات ‌يوم الثلاثاء المقبل.
وتحمل ‌قطر لقب النسخة الأخيرة وضمنت بالفعل التأهل للنهائيات إلى جانب اليابان، ⁠صاحبة الرقم القياسي بأربعة ألقاب، وكذلك كوريا الجنوبية ​وإيران والأردن وأستراليا وأوزبكستان.
كما أكد الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء الماضي، أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام كما هو مخطط لها في جدة، خلال الفترة ​من 13 إلى 26 أبريل.

أخبار ذات صلة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
«الآسيوي» يجرى قرعة ربع نهائي النخبة غداً وإقامة دور الـ16 بنظام المباراة الواحدة
كأس أمم آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الرياض
آخر الأخبار
حلف الناتو يجري تدريبات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الناتو زاد إنفاقه العسكري بنسبة كبيرة في
اليوم 18:00
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
