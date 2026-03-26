الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأحوال الجوية» تؤجل تمهيدي «سوبر الطائرة» إلى 4 أبريل

26 مارس 2026 12:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطائرة تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة، ثالث مسابقات فئة الرجال في الموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة 8 أندية هي: النصر، عجمان، الجزيرة، حتا، بني ياس، الوصل، العين، وشباب الأهلي.

أخبار ذات صلة
الفرق تكثّف محاولات الإنقاذ.. «الكراسي الموسيقية» تُشعل الثلث الأخير من «دورينا»
«البلاي أوف» لدوري السلة.. الشارقة يتحدى شباب الأهلي والنصر يلاقي البطائح

وقرر الاتحاد إقامة مباريات الدور التمهيدي يوم السبت 4 أبريل، بدلاً من الجمعة 27 مارس، بسبب التقلبات الجوية.

وتشهد المرحلة الأولى إقامة أربع مباريات، حيث يلتقي بني ياس مع الوصل على صالة نادي العين، والجزيرة مع حتا على صالة نادي الوصل، والنصر مع عجمان على صالة نادي مليحة، فيما يواجه العين نظيره شباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة.
وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، التي تُقام بنظام الدورة المجمعة على ملعب الفريق صاحب أفضل ترتيب بين المتأهلين، على أن يُتوج باللقب الفريق الذي يتصدر الترتيب في ختام الدورة.
وتحمل النسخة الحالية الرقم 11 لكأس السوبر للرجال، والتي اقتصرت ألقابها على أربعة أندية فقط: الشباب (2012-2013,2013-2014,2014-2015)، بني ياس (2015-2016,2022-2023,2024-2025)، شباب الأهلي (2019-2020,2023-2024)، والنصر (2020-2021,2021-2022).
وكان بني ياس قد تُوّج بلقب النسخة الماضية لموسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر 3-1 في ختام الدورة المجمعة، التي أقيمت على صالة نادي بني ياس، بمشاركة الجزيرة «الوصيف»، شباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».

كأس سوبر الطائرة
النصر
بني ياس
الجزيرة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
حلف الناتو يجري تدريبات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الناتو زاد إنفاقه العسكري بنسبة كبيرة في
اليوم 18:00
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©