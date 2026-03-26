يونايتد وحتا.. «المؤجلة» تُشعل صراع القمة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يحلُّ مساء الغد يونايتد المتصدر برصيد 43 نقطة ضيفاً على حتا الخامس بـ34 نقطة، على استاد حمدان بن راشد، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل المواجهة، نظراً لارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي «كأس رئيس الدولة»، حيث خسر متصدر «الأولى» أمام العين، متصدر دوري أدنوك للمحترفين، بنتيجة 0-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ويتطلع يونايتد إلى مواصلة مشواره بثبات نحو التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، مستفيداً من فارق الست نقاط، الذي يفصله عن أقرب منافسيه الذيد، صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما تراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث بـ36 نقطة.

في المقابل، يسعى حتا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على مراكز المقدمة، بعدما حقق «الإعصار» فوزين متتاليين على دبا الحصن 3-2، والإمارات 3-1، فيما انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1-1.