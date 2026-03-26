الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يونايتد وحتا.. «المؤجلة» تُشعل صراع القمة في «دوري الأولى»

26 مارس 2026 13:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شرطة حتا تعزز وجود دورياتها قرب مجاري الأودية والمناطق الجبلية
غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية يناقشان خطة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي

يحلُّ مساء الغد يونايتد المتصدر برصيد 43 نقطة ضيفاً على حتا الخامس بـ34 نقطة، على استاد حمدان بن راشد، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل المواجهة، نظراً لارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي «كأس رئيس الدولة»، حيث خسر متصدر «الأولى» أمام العين، متصدر دوري أدنوك للمحترفين، بنتيجة 0-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين.
ويتطلع يونايتد إلى مواصلة مشواره بثبات نحو التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، مستفيداً من فارق الست نقاط، الذي يفصله عن أقرب منافسيه الذيد، صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما تراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث بـ36 نقطة.
في المقابل، يسعى حتا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على مراكز المقدمة، بعدما حقق «الإعصار» فوزين متتاليين على دبا الحصن 3-2، والإمارات 3-1، فيما انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1-1.

آخر الأخبار
حلف الناتو يجري تدريبات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الناتو زاد إنفاقه العسكري بنسبة كبيرة في
اليوم 18:00
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
