بعد نهاية حقبة «الفرعون المصري».. 5 بدائل لمحمد صلاح في ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

تنتهي مسيرة محمد صلاح الأسطورية مع ليفربول هذا الصيف، حيث أعلن النجم المصري رحيله بنهاية الموسم بعد 9 سنوات قضاها في صفوف النادي، وامتدت مسيرة «الملك المصري» في الميرسيسايد إلى 9 مواسم رائعة، حقق خلالها تقريباً كل الألقاب الممكنة، وفاز بدوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، وقبل كل شيء، أصبح أسطورة من أساطير ليفربول.

ولا شك أن أداء اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قد تراجع هذا الموسم، ما كان سبباً في تكليف ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، الآن بمهمة إيجاد بديل له، فما هي الخيارات المحتملة؟.

1- مايكل أوليس (بايرن ميونيخ)

ليفربول ليس غريباً عن إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني على المواهب الكروية الألمانية -كما هو الحال مع فلوريان فيرتز- وقد يضطرون لفعل ذلك مجدداً للتعاقد مع لاعب يعتبر على الأرجح الخيار الأول للجماهير كبديل لصلاح.

وإذا كان مايكل أوليس قد تألق بشكل استثنائي في البريميرليج مع كريستال بالاس، فإن اللاعب الدولي الفرنسي كان مذهلاً بكل المقاييس مع بايرن ميونيخ، حيث سجل 36 هدفاً وصنع 50 هدفاً خلال 94 مباراة مع بطل الدوري الألماني، ويرتبط أوليس بعقد مع بايرن حتى عام 2029، لذا فإن العملاق الألماني في وضع جيد للمطالبة بمبلغ ضخم يتجاوز مقابل الجناح الفرنسي.

2- يان ديوماندي (لايبزيج)

يصغر يان ديوماندي صلاح ب14 عاماً، ويتوقع انتقاله إلى البريميرليج في صفقة ضخمة، بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني خلال الأشهر الأخيرة، وكان ديوماندي، الذي انضم إلى لايبزيج عام 2025، من ليجانيس، مقابل 17.3 مليون إسترليني، لاعباً مغموراً، لكنه سرعان ما أثبت جدارته، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 8 أهداف في 29 مباراة مع الفريق الألماني، ويجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، ويقال إن لايبزيج مستعد للنظر في العروض لبيع اللاعب الإيفواري هذا الصيف.

3- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)

قبل ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً، كان يعتقد أن ليفربول هو المرشح الأبرز للتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي، لكن بطل البريميرليج لم يستطع منافسة القوة المالية لباريس سان جيرمان، لينتهي المطاف باللاعب الجورجي في العاصمة الفرنسية.

ومع ذلك، لم يكن باركولا، 23 عاماً، من المستفيدين من وصول كفاراتسخيليا، حيث طغى عليه في كثير من الأحيان كل من، كفاراتسخيليا وديزيريه دوي وعثمان ديمبيلي خلال مسيرة باريس سان جيرمان نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، رغم استمراره في لعب دور محوري.

ورغم ذلك، سجل اللاعب الفرنسي 12 هدفاً وصنع 6 أهداف في 38 مباراة هذا الموسم، وسيدخل العامين الأخيرين من عقده هذا الصيف. وحول ليفربول أنظاره إلى باركولا بعد فشله في ضم أنطوان سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

4- ماجني أكليوش (موناكو)

يعد أكليوش، 24 عاماً، أحد أحدث المواهب الصاعدة من أكاديمية موناكو، وسيدخل قريباً ذروة مسيرته الكروية، وقد أثار إعجاب الكثيرين خلال العامين الماضيين.

وسجل اللاعب الدولي الفرنسي أكثر من 10 تمريرات حاسمة في موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي، وساهم بشكل مباشر في 15 هدفاً من أصل 36 مباراة خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، كما سجل أكليوش هدفه الأول مع فرنسا في فوزها 3-1 على أذربيجان في نوفمبر، ومثل باركولا، ينتهي عقده أيضاً في عام 2028، ما لفت انتباه أندية البريميرليج والدوري الفرنسي الكبرى.

5- موسى ديابي (الاتحاد)

كان موسى ديابي حديث الساعة خلال موسم 2021-2022 من الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وتألق خلال موسم واحد في البريميرليج مع أستون فيلا قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ إلى الاتحاد السعودي في عام 2024.

واصل ديابي، 26 عاماً، تقديم التمريرات الحاسمة بسهولة في السعودية - قدم 29 تمريرة حاسمة في 63 مباراة - رغم أنه لم يسجل سوى 9 أهداف، بما في ذلك هدفين في الدوري السعودي 2025-2026.

ومع ذلك، فإن افتقار ديابي للخطورة على المرمى لم يمنع ليفربول من الاتصال بوكلائه، ولن يواجه الريدز أي مشكلة في دفع مبلغ 35 مليون إسترليني اللازم لإعادته إلى إنجلترا.