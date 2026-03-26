هاميلتون يجدد الدوافع لحصد لقب مونديال الفورمولا1

سوزوكا (أ ب)

قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، إنه أنهى تدريباً صباحياً مؤخراً وعاد للفندق وهو يتصبب عرقاً بعد التمرين ليجد بعض زملائه وهم يستيقظون لتوهم.

وقال هاميلتون "41 عاماً" في مضمار سوزوكا لسباقات سيارات فورمولا في اليابان، الذي يستضيف سباق جائزة اليابان الكبرى :" أعلم أنه لا يوجد أي سائق من السائقين الذين أتسابق ضدهم تدربوا كما تدربت وبذل كل ما في وسعه، خاصة في سني هذا". وأضاف :"أحب هذا- أنني ما زلت أملك تلك الرغبة في دفع نفسي للأمام". ولم يكن بحاجة إلى دفعة معنوية. هاميلتون هو أكثر سائقي فورمولا1 تتويجاً بالبطولات. فقد فاز بأكبر عدد من السباقات (105)، وحصل على أكبر عدد من الانطلاقات من المركز الأول (104)، ووقف على منصة التتويج 207 مرات. كما أن السائق البريطاني يتعادل مع مايكل شوماخر كأكثر سائق توج بلقب بطولة العالم. ولكن إذا احتاج لحافز إضافي فقد وجده في العام الماضي في أول موسم له مع فريق فيراري، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع مرسيدس. ووفقاً لمعايير هاميلتون، كان الأداء كارثياً. لم يفز بأي سباق ولم يصعد إلى منصة التتويج مرة واحدة. أنهى السباقات أربع مرات في المركز الرابع. وأصبح هاميلتون فجأة مجرد مشارك عادي، وهو موقف محرج لسائق فورمولا1 الأكثر شهرة ووجه الرياضة الأكثر معرفة خلال العقدين الماضيين.

ولا يزال الموسم في بدايته، ولكن يبدو أن هاميلتون وجد الحل. لديه سيارة تنافسية، وأنهى السباق في المركز الثالث قبل أسبوعين في جائزة الصين الكبرى، وقد تجاهل المنتقدين. وقال :" لن أسمح لكل الكلمات التي تخرج من أفواه الناس أن تعيق معرفتي الحقيقية بمن أنا وبما أستطيع فعله. لم أفقد ما كان لدي". وفاز فريق مرسيدس بأول سباقين، واحد لجورج راسل وآخر لكيمي أنتونيلي - وظهر فريق فيراري بأداء جيد تحت القوانين الجديدة الشاملة لهذا الموسم.