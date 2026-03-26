3 وجهات محتملة.. محطة صلاح المقبلة بعد نهاية «رحلة أنفيلد»

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح النجم المصري محمد صلاح رمزاً لنادي ليفربول خلال فترة وجوده، التي امتدت لتسعة أعوام، لكنه سينتقل إلى نادٍ جديد الموسم المقبل بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم، وبغض النظر عن وجهة محمد صلاح في الصيف، فسيكون من المحزن رؤيته يرحل عن ليفربول، فما هي خيارات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً المقبلة، بعد نهاية رحلته في أنفيلد؟

1- الدوري السعودي

لا شك أن السعودية هي الخيار الأول، الذي يرجّح أن يكون وجهته، حيث يُعد صلاح رمزاً للشرق الأوسط والعالم العربي، وهذا الأمر سيكون له أثر بالغ، وفي عام 2023 قدم الاتحاد عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفضه. تدرك الأندية الأربعة الكبرى، الأهلي والهلال والاتحاد والنصر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مدى تأثير صلاح على الدوري كنجم عالمي.

وبعيداً عن هذه الأندية، يُعد نادي القادسية، بقيادة المدرب السابق لليفربول بريندان رودجرز، من الأندية المهتمة بضم صلاح. ومع إمكانية انتقال صلاح مجاناً، لن يقل الاهتمام به، وبالنظر إلى عمره البالغ 33 عاماً، فإن الدوري السعودي يتطلع بشغف إلى ضم صلاح وكريستيانو رونالدو معاً.

2- الدوري الأميركي

هل يسير صلاح على خطى ليونيل ميسي ويتّجه إلى الولايات المتحدة؟، لن تكون الأجور بنفس ضخامة الأجور في السعودية، لكنه سيظل يتقاضى مبلغاً كبيراً، مثلما الحال مع ميسي الذي يتقاضى 20 مليون دولار في إنتر ميامي، لكن راتبه السنوي يتراوح بين 70 و80 مليون دولار عند احتساب حصص ملكية اللاعب.

وشجّع دون جاربر، مفوّض الدوري الأميركي لكرة القدم، صلاح علناً على التفكير في الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث قال: «بالتأكيد، سنرحب به ترحيباً حاراً. أنصحه بالتواصل مع ليو ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهما ونجاحهما ومدى اندماجهما»

ويُعد إنتر ميامي صاحب أعلى فاتورة رواتب في الدوري الأميركي، حيث تبلغ 48.98 مليون دولار، ويأتي بعده تورنتو إف سي، ولوس أنجلوس إف سي، ولوس أنجلوس جالاكسي، وفي عام يسعى فيه الدوري الأميركي لكرة القدم إلى توسيع نطاقه بعد استضافته لكأس العالم، فإن امتلاك لاعب بحجم صلاح سيكون مكسباً هائلاً للدوري.

3- البقاء في أوروبا

بالمقارنة بمعاييره العالية، يقدم صلاح موسماً أقل من المتوقع، لكنه لا يزال يملك 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

لكن صلاح لا يزال يؤمن بقدرته على المنافسة في دوري أبطال أوروبا، ويمكن أن يكون إضافة قيمة لأي نادٍ أوروبي كبير. وللمقارنة، هاري كين أصغر منه بعام، ولا يزال متألقاً في كل من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، من الصعب تخيل انتقال صلاح إلى نادٍ آخر من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى. نيوكاسل مملوك لجهات سعودية، ولكن نظراً للقيود المالية التي يواجهها النادي بموجب قواعد الربحية والاستدامة، فإن مثل هذه الصفقة غير مرجحة.

وعدد قليل فقط من الأندية الأوروبية قادر على تحمل راتبه. إذا قرر الانتقال إلى أوروبا، فإن الخيارات الواقعية المتاحة هي باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، وريال مدريد، وبرشلونة، لكن يجب أن يكون العرض مغرياً بما يكفي له.

يستطيع باريس سان جيرمان التعاقد معه، لكنه في السنوات الأخيرة ابتعد عن نموذج التعاقد مع النجوم. ويمتلك برشلونة نجماً في مركز صلاح، وهو لامين يامال، بينما يبدو ريال مدريد أيضاً مكتفياً بهذا المركز. لذا، تشير جميع التحليلات إلى تفضيل السعودية على الدوري الأميركي في هذه المرحلة.