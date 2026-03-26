6 مقاعد لاستكمال المونديال.. 22 منتخباً في نفق حرب الأعصاب

معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل تصفيات كأس العالم 2026 مراحلها الحاسمة، حيث تُحسم خلال أيام قليلة آخر ستة مقاعد مؤهلة إلى البطولة التي ستُقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وبينما تبدو النهاية قريبة، يعيش 22 منتخباً واحدة من أطول وأصعب الأسابيع في تاريخهم الكروي، حيث لا مجال للتعويض.

وتحصل الآن الفرق التي فشلت في التأهل المباشر على «الفرصة الأخيرة»، مع الاعتراف بأن الطريق نحو المونديال لن يكون سهلاً، إذ يتطلب الأمر الفوز في مباراتين حاسمتين على الأقل، ما بين أوروبا والملحق العالمي.

وتشهد الملحقات الأوروبية مشاركة 16 منتخباً يتنافسون على 4 بطاقات فقط، وسط مواجهات نارية تتصدرها أسماء كبيرة، وفي المسار الأول، تبدو ويلز مرشحة لتجاوز البوسنة، مستفيدة من قوة نتائجها على أرضها، حيث منحتها توقعات شبكة «أوبتا» العالمية، نسبة فوز بلغت 60.2%، في المقابل، تظل البوسنة أقل حظاً بنسبة 18.9%.

أما المواجهة الأبرز، فتجمع إيطاليا مع إيرلندا الشمالية، في اختبار جديد لـ«الآتزوري» الذي يسعى إلى تجنب غياب ثالث توالياً عن كأس العالم. ورغم تاريخها المتعثر في الملحقات، تمنحها التوقعات أفضلية كبيرة بنسبة 72.1% مقابل 11.9% فقط لمنافسها.

وفي المسار الثاني، تبرز أوكرانيا كمرشح لتخطي السويد بنسبة 56.5%، رغم سجلها السيئ تاريخياً في الملحقات، وعدم قدرتها على اللعب على أرضها بسبب الظروف السياسية.

أما بولندا، فتبدو الأقرب لتجاوز ألبانيا، بعدما منحتها التوقعات نسبة فوز بلغت 56.6%، مقابل 20.9% فقط لمنافسها، الذي يطمح لكتابة تاريخ جديد بالتأهل لأول مرة.

في المسار الثالث، تبدو تركيا مرشحة بقوة لتخطي رومانيا بنسبة 63.6%، مدعومة بجيل مميّز وظهور قوي في يورو 2024، رغم تذبذبها أحياناً تحت الضغط، أما مواجهة سلوفاكيا وكوسوفو، فتبدو متوازنة نسبياً، مع أفضلية طفيفة لسلوفاكيا (53.8%)، بينما تواصل كوسوفو حلمها بالتأهل لأول مرة في تاريخها.

في المسار الرابع، تدخل الدنمارك المواجهة أمام مقدونيا الشمالية بأفضلية واضحة، حيث تبلغ نسبة فوزها 71.3%، رغم إخفاقها المؤلم في التصفيات، أما جمهورية التشيك، فتبدو مرشحة أمام إيرلندا بنسبة 51.2%، لكن الأخيرة قد تكون مفاجأة الجولة، خاصة بعد تحسن نتائجها مؤخراً.

وبعيداً عن أوروبا، تتنافس 6 منتخبات عبر الملحق القاري على بطاقتين فقط، ففي المسار الأول، تبدو جامايكا مرشحة لتجاوز كاليدونيا الجديدة بنسبة 52.5%، لكن التحدي الأكبر سيكون في النهائي أمام الكونغو الديمقراطية، أحد أقوى المنتخبات المتبقية.

أما المسار الثاني، فتتصدر بوليفيا المشهد أمام سورينام بنسبة 65.9%، رغم فقدانها ميزة اللعب في المرتفعات. وفي النهائي، ينتظر العراق فرصة تاريخية للعودة إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وسط طموحات كبيرة رغم التحديات.

وتعكس توقعات «أوبتا» تفوق منتخبات مثل إيطاليا، الدنمارك، تركيا وبولندا، لكنها لا تلغي عنصر المفاجأة الذي لطالما ميّز مباريات الملحق، وفي النهاية، تبقى هذه المرحلة هي «اختبار الأعصاب»، حيث لا مكان للأخطاء، ولا فرصة ثانية بعد الفرصة الثانية.