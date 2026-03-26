22 نزالاً في النسختين العربية والدولية لمحاربي الإمارات بالعين

26 مارس 2026 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً منافسات سلسلة بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام على مدار يومين، في صالة الخبيصي بمركز العين للمعارض والمؤتمرات، عبر النسختين العربية 68، والدولية 69، بمشاركة 44 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون من خلال 22 نزالاً، تتضمن 3 ألقاب.
وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة أمس الأول خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في في فندق العين روتانا عن تفاصيل الحدث والأبطال المشاركين في المنافسات، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظم للحدث، الذي يقام برعاية هيئة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.
وتبدأ المنافسات بالنسخة العربية غداً، من خلال 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة، من 9 دولة، فيما تقام غداً منافسات النسخة الدولية 69، وتشهد 10 نزالات، بمشاركة 20 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 13 دولة.
ويتضمن الحدث الرئيسي للنسخة العربية مواجهة تجمع بين المقاتل المغربي اكزافير علاوي حامل لقب اللقب السابق، والفلسطيني راني سعدة في وزن الديك، وعبر نزال مرتقب لحسم من يستحق اللقب.
كما يلتقي في النوال المشترك المصري ميسرة محمد والمغربي بدر عاطف الذي يخوض أولى مشاركته في البطولة.
أما النسخة الدولية التي تقام السبت فتشهد نزالاً قوياً لتحديد بطل المرحلة الأولى لوزن الذبابة، وتجمع بين الأذربيجاني أساف شورباروف، مع البرازيلي أدريانو راموس على لقب وزن الديك، في نزال يجمع بين السجل المثالي والطموح، وكما يواجه البرازيلي كايو ماتشادو مع الروسي موغامد توكالفوف لتحديد بطل وزن الخفيف.
وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية أن النسختين 68 و69 من بطولات محاربي الإمارات، المقامتين في مدينة العين، تشهدان حضوراً لافتاً من نخبة المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة على الساحة الدولية، وقدرتها على استقطاب أبرز الأسماء في رياضة الفنون القتالية المختلطة.
وأشار إلى أن هذا الحضور المميز يأتي في ظل الأجواء الآمنة والمستقرة التي تنعم بها دولة الإمارات، حيث تسير الحياة بصورة طبيعية، وتستمر الفعاليات الرياضية الكبرى دون تأثر، في دلالة واضحة على الجاهزية العالية والتنظيم الاحترافي الذي تتمتع به الدولة، كما يحمل دلالة عميقة تتجاوز الإطار الرياضي.
وتابع: "يعكس ذلك أيضاً بوضوح ما تنعم به دولة الإمارات من أمنٍ واستقرارٍ راسخين، بفضل القيادة الحكيمة ورؤيتها الرشيدة التي أرست دعائم دولة قوية، قادرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار".
وأضاف: "البطولة تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع أفضل المواهب، وتسهم في تعزيز انتشار الرياضات القتالية، مؤكدين تطلعهم إلى تقديم نزالات قوية تواكب تطلعات الجماهير، وتعكس المستوى الفني المتقدم للمشاركين، بما يعزز من نجاح الحدث ويؤكد ريادة الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية".

 

