«البلاي أوف» لدوري السلة.. الشارقة يتحدى شباب الأهلي والنصر يلاقي البطائح

علي معالي (أبوظبي)

تشهد الجولة الثانية من إياب مرحلة الـ«بلاي أوف» من دوري رجال السلة سباقاً مثيراً، عندما يحلّ فريق شباب الأهلي ضيفاً في السابعة من مساء الغد على الإمارة الباسمة للقاء فريق الشارقة، وفي نفس التوقيت يستضيف البطائح فريق النصر، وذلك قبل المحطة الأخيرة المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي يتحدد على إثرها المتصدر والوصيف، اللذان يتنافسان بعد ذلك على لقب بطل الدوري لهذا الموسم.

وتعتبر مباراة الشارقة وشباب الأهلي الأكثر قوة نظراً للرغبة الكبيرة للفريقين لتحقيق الانتصار، والتنافس الكبير بينهما منذ سنوات طويلة، ويتصدر «الفرسان» القمة حتى الآن بالعلامة الكاملة، برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في مرحلة الـ«بلاي أوف»، يليه فريق الشارقة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه انتصار مهم في الجولة الماضية على فريق النصر، مما جعله يدخل أجواء المنافسة على مركز الوصافة من جديد، ويبحث الشارقة تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم عن تعويض خسارة الجولة الأولى في هذه المرحلة، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 101مقابل 72، حيث فرضت الظروف على الشارقة البحث عن الفوز إذا أراد ضمان الدخول منافساً على لقب الموسم.

ويمتلك الشارقة وشباب الأهلي العدد الأكبر من المواهب المختلفة سواء من لاعبين أجانب أو محليين، وبالتالي يُنتظر أن تكون المباراة ممتعة بين الطرفين.

وفي المباراة الثانية، تعتبر فرصة النصر متاحة للفوز ومواصلة مشوار المنافسة، رغم صعوبة الخصم، حيث كانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت لمصلحة «العميد» بنتيجة 107 مقابل 97، ويعوّل مدرب النصر حسام الوكيل على مجموعة من لاعبيه أصحاب المواهب المختلفة في هذه المباراة لضمان الاستمرار بالمنافسة على مركز الوصافة بعد أن جمع 6 نقاط متساوياً مع الشارقة، والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب الأول لبطولة الدوري في مسيرة العميد النصراوي، في الوقت الذي افتقد البطائح فرصة المنافسة على لقب الموسم بعد أن جمع 4 نقاط من 4 خسائر.