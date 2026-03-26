الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأهلي يفتح باب الرحيل والجميع تحت التقييم

26 مارس 2026 14:40

القاهرة(أ ف ب)
لا تزال توابع خروج الأهلي المصري من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مستمرة، فوسط حالة من الغضب الجماهيري أعلن النادي أن رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، سيبتعد عن الإشراف عن شؤون كرة القدم في الفترة المقبلة، مع إحداث عدد كبير من التغييرات في القطاع نفسه.
وألغى مجلس الإدارة تفويضه للخطيب بإدارة كرة القدم، مع وجود تغييرات أخرى منتظرة مستقبلاً.
وكان الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، قد ودع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الترجي التونسي 4-2 في مجموع المباراتين، ليواصل موسمه المخيب بالرغم من الآمال الضخمة التي عقدت عليه بعد موسم انتقالات قوي.
لكن المحصلة أتت بالخروج من الدور الأول في كأس العالم للأندية، والخروج من دوري أبطال أفريقيا، وتوديع كأس مصر من الدور الأول على يد فريق القسم الثاني المصرية للاتصالات، فيما يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري المصري بفارق 3 نقاط خلف الزمالك وبيراميدز، قبل انطلاق المرحلة الثانية لتحديد بطل المسابقة.
وأعلن مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي الأربعاء تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس بالإشراف على شؤون كرة القدم مع منحهما كافة الصلاحيات.
وقال شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي لفرانس برس: "القرار يعني إلغاء التفويض الممنوح من مجلس الإدارة لرئيسه محمود الخطيب بالإشراف على ملف كرة القدم، ونقل هذه الصلاحيات إلى منصور وعبد الحفيظ. الخطيب رمز كبير للنادي ويمكن لمنصور وعبد الحفيظ استشارته، لكن القرار النهائي في هذا الملف سيكون لهما".
وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي يقدّر حالة الغضب التي تمر بها الجماهير، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء ونتخذ القرارات بالموضوعية. التغييرات التي حدثت لن تكون الأخيرة، وأمام منصور وعبد الحفيظ عدة خطوات أخرى في الأيام المقبلة".
في سياق متصل، كشف مصدر بإدارة الأهلي أن منصور وعبد الحفيظ عقدا عدة مشاورات مع المسؤولين داخل قطاع كرة القدم، ومع المدير الفني الدنماركي للفريق الأول يس توروب، وأن الفترة المقبلة ستشهد قرارات أخرى.
وقال المصدر "بعد لجنة التخطيط وإدارتي التعاقدات والكشافة من المتوقع أن يرحل المدير الرياضي محمد يوسف، كما سيتم إجراء تغيير شامل في قطاع الناشئين. توروب مستمر لنهاية الموسم لكن ربما يرحل مع الجهاز الفني بالكامل بعد ذلك. سيتولى عبد الحفيظ مهام المدير الرياضي بصفة مؤقتة وسيتواجد بصفة يومية مع الفريق الأول لحين انتهاء عملية التغيير".
وكشف المصدر أن منصور وعبد الحفيظ أكدا أن باب الخروج من النادي مفتوح لأي لاعب يرغب في ذلك في الفترة المقبلة، وأن الجميع تحت التقييم حتى نهاية الموسم، مشيراً لإمكانية حدوث مفاجآت في قائمة الفريق.

