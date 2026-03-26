الفرق تكثّف محاولات الإنقاذ.. «الكراسي الموسيقية» تُشعل الثلث الأخير من «دورينا»

علي معالي (أبوظبي)

تشهد الثلث الأخير من ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم، مرحلة تشابك غريبة، حيث ظهرت مع بدء مباريات الدور الثاني، وبعد الانتقالات الشتوية «لعبة الكراسي المُوسيقية»، مع تناوب أكثر من فريق على منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، ومازال الخطر يحيط بالعديد من الأندية الكبيرة صاحبة الباع الطويل في المسابقة، ما يجعل بقية مباريات الموسم مشتعلة.

وبعد نهاية الجولة الـ14، تنافست فرق دبا (9 نقاط)، وبني ياس (11 نقطة)، والبطائح (11 نقطة)، وعجمان (14 نقطة)، على قاع الترتيب، لكن الوضع اختلف نسبياً بعد الجولة 15 بعودة بني ياس إلى مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة، وتقدم دبا في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد البطائح، مع وجود فريقين بنفس الرصيد في المركزين 10 و11 وهما اتحاد كلباء والظفرة.

وبعد نهاية الجولة 16 حدث تغيير ثالث بعودة دبا من جديد للمركز الأخير برصيد 12 نقطة، وتقدم البطائح إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بينما قفز بني ياس إلى المركز ال 12 برصيد 14 نقطة، ومعه الظفرة إلى 17 نقطة واتحاد كلباء إلى 16 نقطة، في المركزين العاشر والحادي عشر على التوالي.

وبعد نهاية الجولة الـ17، استمر ثنائي المؤخرة البطائح ودبا في مركزيهما (13 و14)، برصيد 12 و13 نقطة، وعاد بني ياس للمركز الـ12 برصيد 14 نقطة، ومع نهاية الجولة 18، استمر الحال على ما هو عليه بوجود دبا والبطائح وبني ياس برصيد 13 نقطة و13 نقطة و17 نقطة على التوالي.

بنهاية الجولة الـ19 قفز بني ياس للمركز العاشر برصيد 20 نقطة، مع استمرار البطائح ودبا في المؤخرة برصيد 14 و16 نقطة على التوالي، وعاد فريق الظفرة للمركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وبعد الجولة 20 استمر الحال على ما هو عليه بين ثلاثي المؤخرة دبا والبطائح والظفرة برصيد 14 و17 و18 نقطة على التوالي، وقبل انطلاق الجولة 21 يوم 3 أبريل المقبل، ستكون محطة مهمة للغاية لفرق القاع، حيث يلتقي فيها البطائح (17 نقطة)، على ملعبه باستاد خالد بن محمد بالشارقة مع كلباء (21 نقطة)، تليها يوم 5 أبريل مواجهة مثيرة بين دبا (14 نقطة) والظفرة (18 نقطة)، على استاد دبا، مع وجود مباراة ثالثة غاية في الحساسية تجمع خورفكان (20 نقطة) مع بني ياس (21 نقطة)، ولن يكون فريق الشارقة (21 نقطة) بعيداً عن منطقة التهديد بالهبوط عندما يلتقي الوصل (33 نقطة)، في نفس الجولة.