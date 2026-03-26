فيرستابن يرفض تواجد هذا الشخص في مؤتمره الصحفي باليابان

سوزوكا (رويترز)

طلب ماكس فيرستابن من أحد الصحفيين مغادرة إفادة صحفية اليوم الخميس، على هامش سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة ​العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إذ لا يزال الهولندي مستاء من سؤال طرحه عليه نفس الصحفي في ديسمبر الماضي، بشأن واقعة كلفته لقبه الخامس على ⁠التوالي في بطولة السائقين.

وقال فيرستابن وهو يجلس للإجابة على الأسئلة في ​منطقة ضيافة رد بول في حلبة سوزوكا قبل السباق الثالث ​من ‌الموسم "لن أتحدث قبل أن يغادر"، وطلب من ⁠الصحفي "الخروج".

وقال بعد ​مغادرة الصحفي "الآن يمكننا أن نبدأ".

وكان فيرستابن قد اشتبك سابقاً مع الصحفي عقب السباق الختامي للموسم في أبوظبي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد خسارته اللقب أمام سائق مكلارين لاندو نوريس بفارق ‌نقطتين فقط.

وكان المراسل قد سأل فيرستابن، عما إذا كان ‌يندم مع مرور الوقت على الواقعة التي جمعته مع سائق مرسيدس جورج راسل في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو، والتي تلقى ​الهولندي بسببها عقوبة زمنية قدرها 10 ثوان، مما أدى إلى تراجعه من المركز الخامس إلى العاشر وكلفه ذلك تسع نقاط ثمينة.

ورد فيرستابن على الصحفي قائلاً: " أنت تنسى كل الأشياء الأخرى التي حدثت في موسمي. والشيء الوحيد الذي تذكره هو برشلونة. كنت أعلم ‌أن هذا سيحدث. أنت تبتسم ​لي الآن ابتسامة غبية".

وأضاف: "إنه جزء من السباق في النهاية. تعيش وتتعلم. البطولة تتكون من 24 جولة. كما أنني تلقيت الكثير من هدايا عيد الميلاد المبكرة في النصف الثاني (من الموسم)، ​لذا يمكنك أيضاً السؤال عن ذلك".

وسار ‌باقي ⁠مؤتمر فيرستابن ‌الصحفي دون أي مشاكل. وظهر السائق (28 عاماً) ‌مسترخياً وهادئاً وهو يجيب عن أسئلة تتعلق بمشاركته الأخيرة في سباق للسيارات الرياضية في حلبة نوربورجرينج ⁠بألمانيا، وقيادته لسيارة ضمن سلسلة سوبر.جي.تي اليابانية على حلبة فوجي.

ويحتل فيرستابن ​المركز الثامن في الترتيب العام بعد حصوله على المركز السادس في سباق أستراليا وانسحابه من سباق الصين، مما جعله يمر ببداية صعبة للموسم.

ويُعرف الهولندي بصراحته المعهودة وقدراته التنافسية، ويعد من بين أقوى منتقدي القواعد الجديدة الخاصة بوحدات الطاقة في هذه الرياضة.

وقال اليوم الخميس "هذه هي ​الحقيقة التي نعيشها الآن ....عليك فقط أن تتقبل ذلك في الوقت ​الحالي".