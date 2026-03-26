«أفعال» تهدي هجن الرئاسة كأس المحليات في يوم اللقايا

دبي (الاتحاد)

تواصلت على ميدان المرموم لسباقات الهجن فعاليات مهرجان ختامي المرموم 2026 بإقامة تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بواقع 30 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بعدما تم تقديم أشواط الفترة المسائية والبالغ عددها 14 شوطاً لتقام في الفترة الصباحية بسبب الأحوال الجوية، وكانت البداية بأشواط الرموز الأربعة.

وتمكنت «جمرة» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري من التتويج بكأس اللقايا الأبكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 7:12:4 دقيقة، فيما ذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح إلى «خوزان» لهجن أم الزبار بقيادة عبدالله علي حمد سلامة الهاجري، الذي سجل 7:08:3 دقيقة كأفضل توقيت في أشواط الرموز.

وفي أشواط المحليات، فازت «أفعال» لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد بكأس اللقايا الأبكار المحليات بتوقيت بلغ 7:08:9 دقيقة، وانتزع «شباب» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل النابت بندقية الجعدان المحليات مسجلاً 7:08:6 دقيقة.

وأقيمت أشواط الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب ختام أشواط الفترة المسائية، وفازت «بشور» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بناموس الشوط الخامس عشر للقايا الأبكار بتوقيت بلغ 7:13:9 دقيقة.

وكان ناموس الشوط السادس عشر للقايا الجعدان من نصيب «الذهب» لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد مسجلاً أفضل توقيت في الأشواط الصباحية بزمن قدره 7:08:3 دقيقة، وأضافت «مزاحمة» لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد ناموس الشوط السابع عشر للأبكار بتوقيت 7:12:8 دقيقة.

وفاز «الفارس» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل النابت بناموس الشوط الثامن للجعدان مسجلاً 7:12:6 دقيقة.

من ناحية أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن تأجيل سباقات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، نظراً لتقلبات الأحوال الجوية، لتقام السبت المقبل، بواقع 15 شوطاً في الفترة الصباحية و14 شوطاً في الفترة المسائية، تتقدمها الأشواط الأربعة المخصصة للرموز، والتي تشمل كأسين للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتين للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

وبناءً على ذلك، تقرر أيضاً تأجيل سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل من يوم السبت لتقام في الفترة الصباحية يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام في الفترة المسائية من اليوم ذاته أشواط رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.