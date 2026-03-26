كلينسمان يطالب المنتخب الألماني بـ«طاقة إيجابية» قبل كأس العالم

26 مارس 2026 17:30


برلين (د ب أ)
أعرب يورجن كلينسمان، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، عن تمنياته بأن يحظى المنتخب الحالي بالكثير من «الطاقة الإيجابية» والتحمل في مساعيه لتقديم أداء قوي في بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل.
وقال كلينسمان في المدونة الصوتية «سبيلماخر» التابعة لشركة «ميديا 360»:«آمل أن نتمكن من منح الفريق أكبر قدر ممكن من التشجيع والدعم الإيجابي بينما يخوض هذه المغامرة».
وقال كلينسمان إنه ينبغي على الفريق الذي يدربه يوليان ناجلسمان أن يذهب للبطولة ولديه عقلية إيجابية بغض النظر عما يحدث في العالم في هذا التوقيت. وأضاف في إشارة منه لما حدث في آخر نسختين في كأس العالم: أقول دائما، إذا صنعت طاقة سلبية، ستحصل على طاقة سلبية. هكذا كان الحال في روسيا وقطر، وودع المنتخب الألماني النسختين، من دور المجموعات، حيث طغت على البطولتين مشاكل خارج الملعب مثل السياسة وحقوق الإنسان.
وقال كلينسمان إنه يتعين على الفريق التركيز على الاستعداد بشكل جيد للبطولة الطويلة التي تقام في الفترة من 11 يونيو وحتى 10 يوليو المقبلين في أميركا وكندا والمكسيك. وقال: يحتاج الفريق للتركيز على ما يمكنه فعله. يوليان سيركز على ما سيمكنه فعله. هذا هو جوهر الإعداد، إعداد من الطراز الأول.
وأضاف: «وبعد ذلك يستعد لماراثون يستمر لخمسة أسابيع ونصف، حتى تبقى في المنافسة حتى النهاية. هذا فن». وتوج كلينسمان 61 عاماً، بلقب كأس العالم كلاعب في 1990، وقاد المنتخب الألماني كمدرب في بطولة كأس العالم 2006 وقاد المنتخب الأميركي في بطولة كأس العالم 2014، عندما توج المنتخب الألماني باللقب. ويعيش في كاليفورنيا حالياً منذ كثيرة.

