الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

تأجيل مباراة سان جيرمان أمام لانس استعداداً لدوري الأبطال

26 مارس 2026 16:57

 
باريس (رويترز)

أعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين اليوم الخميس أن مباراة باريس سان جيرمان متصدر ​الدوري الفرنسي ضد مضيفه لانس صاحب المركز الثاني، التي كانت مقررة 11 أبريل تأجلت إلى 13 مايو لمنح سان جيرمان المزيد من الوقت ​للاستعداد لمواجهة دور الثمانية في دوري أبطال ​أوروبا ‌أمام ليفربول.
كما تم تأجيل ⁠مباراة ستراسبورج ​ضد بريست، التي كانت مقررة 12 أبريل إلى 13 مايو لمساعدة ستراسبورج على الاستعداد لمواجهته في دور الثمانية ‌لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ماينتس.
وقالت الرابطة في ‌بيان «تتماشى هذه القرارات مع الهدف الاستراتيجي الواضح لمجلس الإدارة المتمثل في تمكين فرنسا من الحفاظ على ​المركز الخامس في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مما يضمن أربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا».
ويستضيف باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ليفربول قبل ‌ثلاثة أيام من مباراة ​لانس، ثم يسافر إلى آنفيلد لخوض مباراة الإياب 14 أبريل.
وتفصل بين باريس سان جيرمان ولانس نقطة واحدة في صدارة ​الدوري الفرنسي، مع ‌وجود ⁠مباراة مؤجلة ‌لباريس سان جيرمان.
وكان لانس ‌قد عارض في وقت سابق طلب باريس سان جيرمان، وقال النادي ⁠في بيان يوم الاثنين الماضي «يبدو لنا، في ​الواقع، أن شعوراً مقلقاً بدأ ينتشر: وهو أن الدوري الفرنسي يتحول تدريجياً إلى منافسة قابلة للتعديل وفقاً لأهواء المتطلبات الأوروبية لبعض الأطراف، إنه مفهوم غريب للعدالة الرياضية، يصعب العثور ​على ما يماثله في كبرى المسابقات القارية ​الأخرى».

الدوري الفرنسي
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©