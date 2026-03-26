روني: خبرة توخيل تمنح إنجلترا دفعة قوية في كأس العالم



لندن (د ب أ)

يعتقد واين روني أن سمعة توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، كـ«مدرب فائز» قد تصب في مصلحة منتخب بلاده خلال كأس العالم، بعد سلسلة من الإخفاقات القريبة تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

وخسر المنتخب الإنجليزي في نهائي آخر نسختين لبطولة أمم أوروبا، كما وصل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018، ليجسد عهد ساوثجيت حالة من الاقتراب الشديد من دون التتويج.

وقاد توخيل المنتخب الإنجليزي للتأهل لبطولة كأس العالم بعدما تولى تدريب المنتخب خلفا لساوثجيت، حيث كان قرار تعيين المدرب الألماني مفاجئا في البداية لروني، الذي كان يشعر أن من الأفضل أن يتولى تدريب املنتخب مدرب إنجليزي.

ولكن قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق، يرى أن السيرة الذاتية لتوخيل، التي تتضمن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، والثلاثية المحلية مع باريس سان جيرمان، قد تكون ذات قيمة كبيرة إذا بلغ المنتخب الإنجليزي الأدوار المتقدمة في كأس العالم.

وقال روني: «على مدار الأعوام القليلة الماضي، قاموا بعمل جيد في البطولات ولكنهم فشلوا في التتويج. وجاء توماس توخيل ويبدو أنه يقوم بعمل جيد للغاية، عملت مع جاريث لوقت قصير في إنجلترا، لم أعمل مع توخيل من قبل. ولكني أعتقد أن الفارق هو أن توخيل مدرب فائز، فاز بكؤوس كبيرة».

وأكمل: «في بعض الأحيان عندما تصل لمرحلة ما من المسابقات، هذه التجربة تساعدك حقاً. أتمنى أن يقودنا للمستوى التالي». وأكد:«أتمنى أن يصل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي، إذا وصل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي، فأي شيء يمكن أن يحدث. مع خبرة توماس توخيل وبعض اللاعبين في الفريق الذين كانوا متواجدين من قبل، أتمنى أن يساعدنا هذا على العبور نحو اللقب».

ويؤيد روني نهج توخيل في عدم الاعتماد على الأسماء الكبيرة فقط، مشيراً إلى اختيار مورجان روجرز لاعب أستون فيلا، الذي تم تفضيله مؤخراً على جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد. وقال روني:«قام بما هو متوقع منه فيما يخص تأهل إنجلترا إلى كأس العالم، وهناك مؤشرات جيدة».

وأضاف: «انظروا إلى مورجان روجرز، على سبيل المثال، الذي انضم للتشكيلة، ثم هناك لاعبون مثل فيل فودين، وجود بيلينجهام وكول بالمر، جميعهم يتنافسون للدخول في الفريق، وحالياً، ربما تقول إن هذا هو مركز مورجان روجرز بناء على مستواه وأدائه». وأكد: «من المنعش جداً أن ترى أنه يختار اللاعبين وفقاً لأدائهم الحالي وليس سمعتهم فقط».