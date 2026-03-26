«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني المرحلة الثانية في معسكره الحالي بأبوظبي، حيث يشهد بداية من اليوم، رفع الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين، للحمل التدريبي، وتكثيف الأداء التكتيكي للوقوف على مدى تجانس اللاعبين، واستيعاب العناصر الجديدة التي تم استدعائها للقائمة، للمطلوب منها خلال المرحلة المقبلة.

ومع مشاركة جميع اللاعبين، الذين خاضوا 4 حصص تدريبية منذ الالتحاق بالمعسكر الجاري بأبوظبي، زاد التجانس بين جميع خطوط اللعب، حيث تشكل القائمة الحالية الجمع بين عناصر الخبرة والوجوه الجديدة، والتي تعكس توجّهاً واضحاً لإعادة تشكيل هوية «الأبيض» بشكل عام على المستويين البدني والفني، والهوية الهجومية على وجه التحديد، حيث عانى المنتخب من غياب الترجمة الحقيقية للفرص التي يتم صناعتها، وبعد انضمام الثلاثي بالا، سيزار وعثمان كمارا، يتوقع أن تتضاعف القدرات الهجومية للمنتخب الوطني مستقبلاً، ولكن غياب التجارب الدولية الودية في المعسكر الحالي، سيؤجل تجربة تلك الأسلحة الجديدة في الأداء التكتيكي، ومدى حضورهم الفني في التشكيلة، لحين أقرب تجمع دولي قادم.

وتضم قائمة الـ24 لاعباً في المعسكر الحالي، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني لحراسة المرمى، وبدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جلاوبير ليما، ساشا، محمد ربيع، سهيل النوبي، ليوناردو أميسيميكو، خليفة الحمادي للدفاع، وللوسط يحيى نادر، نيكولاس خيمنيز، عصام فايز، مامادو كوليبالي، محمد عباس، عبدالله حمد، علي صالح، بالا، وللهجوم، برونو أوليفيرا، يوري سيزار، عثمان كمارا، حارب عبدالله، يحيى الغساني.

وعلى الجانب الأخر، شهدت تدريبات المنتخب الوطني أمس حضور عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

ومن جهته، يخوض الفريق اليوم مباراة ودية أمام فريق الوحدة، فيما يخوض الثانية أمام فريق جلف يونايتد مساء الاثنين المقبل، في اليوم الختامي للمعسكر وذلك بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين أكثر وزيادة التجانس فيما بينهم، خاصة أن هناك عناصر عديدة تنضم للمرة الأولى لصفوف المنتخب الوطني.

ومن جانبه أكد فيصل خليل مهاجم منتخبنا الوطني الأسبق، أن الأبيض يحتاج دائماً للاعب الأجهز في الدوري، والأكثر تأثيراً أمام المرمى، وأصحاب المهارة الفردية القادرة على الحسم في أوقات صعبة، وأشار إلى أن تلك الصفات موجودة في العناصر الجديدة التي دخلت إلى القائمة في التجمع الحالي، لاسيما سيزار وبالا وعثمان كمارا، بالإضافة لوجود أسماء مميزة أثبت نجاحاً مع المنتخب في الأدوار الهجومية وصناعة الفرص، مثل حارب عبد الله ويحيى الغساني، وكذلك نيكولاس خيمنيز.

وتابع: «الأبيض لم يخض تجارب ودية لزيادة انسجام العناصر الجديدة أو التعرف على قدراتها دولياً، لكن ذلك سيأتي مع الوقت والتجارب الكثيرة، لذلك أرى أن المؤشرات كلها مرتفعة من حيث توقع وجود خط هجومي أكثر خطورة للمنتخب الوطني في ظل وفرة الأسماء القادرة على تقديم المطلوب منها، والتي تحتاج لمزيد من الثقة والخبرات الدولية».