الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2

26 مارس 2026 17:58


دبي (أ ف ب)
تستضيف دبي مباريات ربع ونصف النهائي لمنطقة الغرب من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، في 19 و22 أبريل بنظام التجمّع، وفقاً لما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة، وكان من المقرر أن يلعب النصر السعودي مع الوصل، والأهلي القطري مع الحسين الأردني في ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إقامة المباراتين المؤجلتين من دور واحد وبنظام التجمع بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وقال الاتحاد القاري «تستضيف دولة الإمارات مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، والتي ستُقام بنظام المباراة الواحدة يومي 19 و22 أبريل».
وأكد الاتحاد الآسيوي أن «جميع القرارات خضعت لدراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية. وشملت الاعتبارات الرئيسة القدرة التنظيمية، والأهم من ذلك ضمان ترتيبات سفر وتأشيرات آمنة وسلسة وفعّالة لجميع الفرق المشاركة، والمسؤولين، والشركاء».
كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي من دوري التحدي الآسيوي 2025-2026، والتي ستلعب أيضاً بنظام المباراة الواحدة، في 19 و22 أبريل في بيشكيك بجمهورية قرغيزستان.

