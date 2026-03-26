170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان



دبي (وام)

تتجه أنظار العالم إلى أمسية كأس دبي العالمي، التي تقام يوم غد السبت على مضمار ميدان، حيث سيتم بث الحدث مباشرة إلى 170 دولة حول العالم، في ظل اهتمام عالمي قياسي بهذا الحدث البارز، الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 30.5 مليون دولار أميركي.

ويُعد كأس دبي العالمي السباق الأكثر متابعة، إذ تشارك فيه أكثر من اثنتي عشرة دولة ضمن تسعة أشواط، يتصدرها سباق كأس دبي العالمي الرئيس، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.

وعمل نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة «ريس كورس ميديا جروب» ووكالتها «إتش بي إيه ميديا»، على ضمان وصول الحدث إلى جمهور تلفزيوني عالمي يتناسب مع مكانته المرموقة.

وتتولى شركة «ريس كورس ميديا جروب»، بالتعاون مع «تايم لاين تي في»، تقديم خدمات البث، بما في ذلك البرنامج العالمي الرئيس «وورلد فيد» الذي يقدمه ريتشي بيرساد.

وتم الاتفاق مع 37 محطة تلفزيونية لبث الحدث مباشرة، من بينها «تشانيل 7» التي ستنقل السباق لأول مرة عبر التلفزيون الرئيس في أستراليا، إضافة إلى «سبورتسنت» الكندية، ومنصة «فانكود» التي تضم أكثر من 160 مليون مستخدم في الهند.

كما تنقل الحدث قنوات عالمية بارزة، من بينها «فوكس سبورتس» في الولايات المتحدة الأميركية، و«إي إس بي إن / ستار+» في أميركا الجنوبية، و«سوبر سبورت» في أفريقيا، و«يوروفيجن» و«فيا بلاي» و«سيتانتا سبورتس» في أوروبا.

وفي المنطقة العربية، تبث الأمسية قنوات «دبي ريسينج» و«ياس» والقناة الرياضية السعودية، مع حضورها من مضمار ميدان، بينما تتولى قنوات آسيوية عدة نقل الحدث، من بينها «جرين تشانيل» و«فوجي تي في» و«كانساي» و«نيتكيبا» في اليابان، إضافة إلى «إتش كيه جي سي تي في» و«كابل تي في» و«ناو تي في» و«تي في بي» في هونج كونج.

وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إن الاهتمام القياسي بكأس دبي العالمي يعكس مكانته العالمية، مشيداً بجهود شركتي «ريس كورس ميديا جروب» و«إتش بي إيه ميديا» في تحقيق هذا الانتشار، مؤكداً أن التغطية التلفزيونية تمثل نافذة رئيسة لعرض الحدث ومقياساً لشعبيته العالمية.

من جانبه، أعرب سيب فانس، مدير توزيع البث الدولي في «ريس كورس ميديا جروب»، عن فخره بالتعاون المستمر مع نادي دبي لسباق الخيل، مشيراً إلى أن هذا الموسم هو العاشر على التوالي الذي تقدم فيه الشركة خدمات البث والإنتاج للحدث، مع التطلع لتحقيق أرقام مشاهدة قياسية جديدة.

وتشمل التغطية 41 قناة تلفزيونية حول العالم في آسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميركيتين وأوروبا، إضافة إلى برامج إخبارية ومجلات رياضية عالمية، ما يعزز مكانة كأس دبي العالمي كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.