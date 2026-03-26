موسيالا يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من مشكلة الكاحل



ميونخ (د ب أ)

عاد جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ إلى التدريبات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ تعرضه لآلام مبرحة في نفس الكاحل الذي تعرض فيه لإصابة بالغة الصيف الماضي.

وتعرض موسيالا لكسر في شظية الساق وتمزق في أربطة الكاحل خلال كأس العالم للأندية في شهر يوليو/تموز الماضي، ليغيب عن الملاعب حتى يناير.

وعانى النجم الألماني الدولي من آلام في الكاحل خلال مباراة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطاليا في 10 مارس. وأوضح بايرن ميونخ في بيان اليوم الخميس «أكمل المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً حصة فردية بالكرة في مركز تدريب النادي في سابينير شتراسه في الصباح». ولم يتم استدعاء موسيالا لخوض مباراتي المنتخب الألماني التحضيريتين لكأس العالم يوم غد الجمعة في سويسرا ويوم الاثنين ضد غانا.