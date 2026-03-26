تزايد أخطاء الحكام وتقنية الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

ارتفعت أخطاء التحكيم في الملعب وعبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في معظم فئات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وأعلنت لجنة الحوادث الرئيسة في الدوري الإنجليزي الممتاز عن أربعة أخطاء أخرى من جانب الحكام في تقريرها الأخير، ليصل المجموع إلى 54 خطأ.

وفي نفس المرحلة من الموسم الماضي، تم تسجيل 44 حالة تدخل خاطئ من تقنية فار أو أخطاء في الملعب لم تستدع مراجعة الفيديو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن اتحاد حكام المباريات المحترفين أن الاتجاه العام إيجابي، حيث بلغ عدد الأخطاء 70 خطأ بعد 30 مباراة من موسم 2023 / 202، لكن عدد أخطاء تقنية فار هذا الموسم (18 خطأ) يعادل بالفعل عدد الأخطاء في الموسم الماضي بأكمله، مع العلم أنه مع تبقي ربع الموسم الحالي، فإن هذا الرقم أقل بكثير من إجمالي الأخطاء في موسمي 2022 / 2023 (38 خطأ) و(31 ) خطأ في موسم 2024/2023.

ومن بين المجالات التي شهدت تحسناً، انخفاض عدد مراجعات تقنية فار الخاطئة من أربع إلى ثلاث. وفي جولة المباريات التي أقيمت بين 14 و16 مارس الجاري، قررت لجنة التحكيم المستقلة أنه كان ينبغي احتساب ثلاث ركلات جزاء، لكن تقنية فار كانت محقة في عدم التدخل.

وكان ينبغي احتساب ركلة جزاء لأرسنال ضد إيفرتون بسبب خطأ ارتكبه مايكل كين ضد كاي هافرتز، بينما قام ريس جيمس، مدافع تشيلسي، بعرقلة مالك ثياو، لاعب نيوكاسل يونايتد، داخل منطقة الجزاء.

وكان ينبغي أيضاً احتساب ركلة جزاء لفريق برينتفورد، عندما تعرض كيفن شاد للإعاقة من قبل أندريه، لاعب وولفرهامبتون. الخطأ الرابع كان احتساب بطاقة صفراء ثانية خاطئة لجابرييل جودموندسون، لاعب ليدز يونايتد، في مباراة كريستال بالاس.

لم يكن هذا الخطأ قابلاً للمراجعة من قبل تقنية الفيديو المساعد، لكن سيتم ذلك بدءاً من الموسم المقبل. ولجنة التحكيم المستقلة هي هيئة مستقلة مكونة من خمسة أشخاص، تقوم بتقييم جميع الحوادث في كل جولة من المباريات.

وانخفض عدد تدخلات تقنية فار هذا الموسم من 89 إلى 83 تدخلاً، فيما يشير مكتب إدارة المباريات إلى أن هذا يدل على تحسن في اتخاذ القرارات على أرض الملعب، وصولاً إلى المستوى العالي المنشود. ويضيف المكتب أن التأخيرات الناتجة عن تقنية فار قد تحسنت بنسبة 25% خلال المواسم الثلاثة الماضية، وانخفضت مدة التوقفات من 64 ثانية في موسم 2023 / 2024 إلى 48 ثانية هذا الموسم، بما في ذلك الإعلانات داخل الملاعب.