بيلسا عن مباراة أوروجواي مع إنجلترا: أتطلع دائماً لمواجهة الأفضل



لندن (د ب أ)

أكد مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي إنه يشعر دائماً بالإثارة لمواجهة الأفضل، حيث يستعد مدرب ليدز يونايتد السابق لقيادة فريقه في مباراة ودية أمام منتخب إنجلترا غداً الجمعة.

ويعد المدرب البالغ من العمر 70 عاماً أحد أكثر المدربين شعبية في تاريخ ليدز يونايتد، بعد أن قاده للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، بعد غياب دام 16 عاماً.

ورحل بيلسا عن تدريب ليدز في فبراير 2022 بعد ما يقرب من أربع سنوات من تولي المسؤولية، ويعود غداً الجمعة إلى الأراضي الإنجليزية لأول مرة منذ ذلك الحين عندما يلتقي منتخب أوروجواي المصنف 17 على العالم نظيره الإنجليزي المصنف الرابع على العالم ودياً.

وتلقى منتخب أوروجواي هزيمة موجعة بنتيجة 1 /5 أمام نظيره الأميركي في نوفمبر الماضي، لكن المدرب الأرجنتيني متحمس لمواجهة أحد المرشحين للفوز بكأس العالم في ويمبلي غداً الجمعة.

وقال بيلسا اليوم الخميس «كل مباراة هي فرصة.. من الواضح أنني لست غافلاً عن جودة الفرق التي نواجهها، لكنني أفضل دائماً أن تتطلب المباريات التي نلعبها تقديم أفضل ما لدينا».

وتابع: «التكهنات المحيطة بمباراة حدثت قبل 4 أشهر، بعيداً عن النتيجة الصعبة للغاية التي كان علي قبولها... بالنسبة لي، اللعب ضد الأفضل يثيرني دائماً». وسبق لبيلسا خوض مباراتين ضد إنجلترا من قبل، حيث قاد الأرجنتين لتعادل السلبي في ملعب ويمبلي القديم في عام 2000 قبل أن تحسم ركلة جزاء ديفيد بيكهام فوز الإنجليز بهدف من دون رد في كأس العالم 2002.

وأوضح بيلسا في مؤتمر صحفي «إن التنافس ضد فريق إنجليزي، بالنظر إلى تاريخ كرة القدم الإنجليزية ونوع المنافسة التي يشارك فيها 90 في المائة من لاعبيهم، هو دائماً اختبار يتطلب الأفضل منا للتغلب عليه».