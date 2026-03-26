الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السرعة الزائدة تعاقب جارناتشو بـ 1000 جنيه إسترليني

السرعة الزائدة تعاقب جارناتشو بـ 1000 جنيه إسترليني
26 مارس 2026 21:00


لندن (د ب أ)
أدين الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي بتجاوز السرعة القانونية أثناء مغادرته مقر تدريبات ناديه السابق مانشستر يونايتد، وذلك قبل أيام قليلة من رحيله عن صفوف الفريق.
وكان الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاماً يقود سيارته السوداء من طراز «أودي آر إس 3» حين التقطته كاميرا مراقبة السرعة بالقرب من منشأة كارينجتون التابعة لمانشستر يونايتد في منطقة مانشستر الكبرى.
وقاد جارناتشو سيارته بسرعة 50 ميلاً في الساعة في منطقة حدها الأقصى 40 ميلاً في الساعة، في تاريخ 26 أغسطس، أي قبل أربعة أيام فقط من توقيعه لنادي تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.
ومن خلال محاميه في محكمة ليفربول الجزائية، اعترف جارناتشو بالسرعة الزائدة وقدم اعتذاراً رسمياً، موضحاً أنه «يشعر بالحرج» مما حدث. وبناء على ذلك، فرضت القاضية جين هاينز غرامة مالية قدرها 660 جنيهاً إسترلينياً، وألزمته بدفع 120 جنيهاً إسترلينياً كمصاريف تقاضي، بالإضافة إلى 264 جنيهاً إسترلينياً كتعويض إضافي، مع إضافة ثلاث نقاط جزاء إلى رخصة قيادته.

أخبار ذات صلة
تزايد أخطاء الحكام وتقنية الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي
شرطة الفجيرة تضبط 173 دراجة نارية
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
المخالفات المرورية
فريق تشيلسي
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
الرياضة
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
اليوم 10:52
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
الرياضة
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
اليوم 10:39
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
الرياضة
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
اليوم 10:37
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
الرياضة
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
اليوم 10:34
منطقة شوكة في رأس الخيمة تسجل أعلى كمية أمطار بـ 77.5 ملم
علوم الدار
منطقة شوكة في رأس الخيمة تسجل أعلى كمية أمطار بـ 77.5 ملم
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©