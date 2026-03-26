السرعة الزائدة تعاقب جارناتشو بـ 1000 جنيه إسترليني



لندن (د ب أ)

أدين الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي بتجاوز السرعة القانونية أثناء مغادرته مقر تدريبات ناديه السابق مانشستر يونايتد، وذلك قبل أيام قليلة من رحيله عن صفوف الفريق.

وكان الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاماً يقود سيارته السوداء من طراز «أودي آر إس 3» حين التقطته كاميرا مراقبة السرعة بالقرب من منشأة كارينجتون التابعة لمانشستر يونايتد في منطقة مانشستر الكبرى.

وقاد جارناتشو سيارته بسرعة 50 ميلاً في الساعة في منطقة حدها الأقصى 40 ميلاً في الساعة، في تاريخ 26 أغسطس، أي قبل أربعة أيام فقط من توقيعه لنادي تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن خلال محاميه في محكمة ليفربول الجزائية، اعترف جارناتشو بالسرعة الزائدة وقدم اعتذاراً رسمياً، موضحاً أنه «يشعر بالحرج» مما حدث. وبناء على ذلك، فرضت القاضية جين هاينز غرامة مالية قدرها 660 جنيهاً إسترلينياً، وألزمته بدفع 120 جنيهاً إسترلينياً كمصاريف تقاضي، بالإضافة إلى 264 جنيهاً إسترلينياً كتعويض إضافي، مع إضافة ثلاث نقاط جزاء إلى رخصة قيادته.