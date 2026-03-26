2 مليون دولار جائزة سباق «دبي جولدن شاهين» في مونديال الخيول

26 مارس 2026 21:15


دبي (وام)
أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» اليوم، عن تجديد رعايتها الرسمية لكأس دبي العالمي 2026، ومواصلة دعمها لسباق «دبي جولدن شاهين» الذي تبلغ قيمة جائزته المالية مليوني دولار أمريكي، في إطار شراكتها الممتدة مع أحد أبرز سباقات الخيل العالمية.
وتقام النسخة الثلاثون من كأس دبي العالمي يوم السبت المقبل في مضمار ميدان لسباق الخيل، احتفاءً بثلاثة عقود من التميز العالمي في سباقات الخيل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للرياضة والثقافة وأسلوب الحياة العصري.
وتؤكد الشراكة المتجددة التزام «نخيل» بدعم الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، التي تسهم في تعزيز الحضور العالمي لدبي، وترسخ مكانتها كمركز حيوي للتواصل الدولي.
ويقام سباق «دبي جولدن شاهين»، أحد أبرز أشواط أمسية كأس دبي العالمي، في الشوط السادس من أصل تسعة أشواط، ويُعد من أهم سباقات السرعة الدولية.
وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، ويقام على مسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، وشهد تتويج خيول بارزة مثل «رينالدو ذا ويزارد» و«مايند يور بيسكيتس» و«سويتزرلاند»؛ وفي نسخة 2025، توج باللقب «دارك سافرون» المدرب محلياً بقيادة الفارس البريطاني كونور بيزلي.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن كأس دبي العالمي محطة بارزة في أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، وتعكس طموح دبي ومكانتها الدولية، مؤكداً أن شراكة «نخيل» المستمرة تجسد روح الريادة وتسهم في إبراز دبي على الساحة العالمية.
وأكد علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن استمرار رعاية «نخيل» لسباق «دبي جولدن شاهين» يسهم في تعزيز نجاح السباق وكأس دبي العالمي بشكل عام.

