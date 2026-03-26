الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يشهد مباراة منتخبنا الوطني مع نادي الوحدة

26 مارس 2026 21:23


أبوظبي (وام)
شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مباراة منتخبنا الوطني مع الفريق الأول لنادي الوحدة التي أقيمت اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التجمع الداخلي الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
وشهد المباراة أيضاً عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.
وانتهت المباراة بفوز منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للمنتحب كل من سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا، ونيكولاس خيمينيز.
وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين؛ بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين.
ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا مواجهة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق «جلف يونايتد» على استاد مدينة زايد الرياضية.

حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة
منتخبنا الوطني
فريق الوحدة
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
اليوم 11:19
الرياضة
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
اليوم 10:52
الرياضة
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
اليوم 10:39
الرياضة
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
اليوم 10:37
الرياضة
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©