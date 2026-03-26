الجواد «ميدان» يحمل طموحات الإمارات في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي

26 مارس 2026 22:00


دبي (وام)
يحمل الجواد «ميدان»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الطموحات الإماراتية في المنافسة على اللقب العالمي ضمن الشوط الرئيس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من «الفئة الأولى» في كأس دبي العالمي بعد غد السبت.
ويستعد الجواد لخوض غمار هذا السباق الأغلى، الذي تبلغ جوائزه 12 مليون دولار، انطلاقاً من البوابة رقم (2)، وذلك تحت إشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.
وفي سياق متصل بأجواء الترقب، أكد المدرب حمد المرر، المشارك في شوط «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة مع الجواد «جو ستار»، أن «ميدان» يمتلك قوة كبيرة وقدرات عالية تؤهله للمنافسة بقوة على اللقب، مشيراً إلى أن الجواد قادر على الدفاع عن حظوظ دولة الإمارات للتتويج بلقب الشوط الأغلى في الأمسية، وسط أجواء المنافسة المرتقبة والمحتدمة مع نخبة الخيول الأخرى.
وشدد سيف سالم محمد الفارسي، مدرب «اسطبلات المغاوير»، على الأهمية الاستراتيجية للانطلاقة القوية للجواد «ميدان» عبر البوابة رقم (2)، لتمكينه من حجز موقع تنافسي متقدم مع بقية الخيول وصولاً إلى المراحل الحاسمة من السباق، والتي تتطلب استنفار طاقاته للهيمنة على الصدارة بتوجيهات المدرب والقيادة المحنكة للفارس في المسارات.
وأعرب الفارسي عن ثقته الكبيرة بقدرة «ميدان» على كتابة التاريخ في هذا الحدث العالمي إذا كان في أفضل حالاته، مستنداً في ذلك إلى نتائجه القوية واللافتة مؤخراً في تحدي آل مكتوم للفئة الثانية ضمن أمسية «السوبر ساترداي».
ووصف عبدالله خميس الجنيبي، مدرب «اسطبلات الجزيرة 2»، أول 500 متر من السباق بالمحطة المفصلية التي تحدد مسار المنافسة بناءً على ذكاء الفارس وتوجيهات المدرب، وقال إن مجرد وصول أي جواد للمشاركة في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي يمثل دليلاً قاطعاً على امتلاكه القدرات والإمكانات العالية والمشاركات القوية السابقة في الأشواط الكبرى.
وأعرب عن أمنياته بأن يكون الجواد «ميدان» على موعد مع انطلاقة قوية تضعه في صلب المنافسة، مشيراً إلى أن الترشيحات المسبقة لا تعد معياراً حاسماً لحسم الفوز بالألقاب في جميع أنواع سباقات الفروسية.

