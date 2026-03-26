«ميدان» يتزيّن لاستقبال النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي

عصام السيد (دبي)

تمتلك خيول الإمارات فرصاً حقيقة في الأشواط التسعة، التي تتألف منها النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، المقرر إقامتها في دبي غداً على مضمار ميدان الذي يبدو في أبهى صورة، لاستقبال الحدث الدولي الذي يترقبه العالم كونه أحد أهم سباقات الخيول حول العالم.

ويستقطب احتفال الذكرى السنوية الـ30 من الكأس العالمية، أفضل ثلاثة خيولٍ في التدريب، وبينما يخوض كلٌ من «كالانداجان»، و«فوريفر يونج»، و«أومبودزمان» سباقاتٍ مختلفة، إلا أنهم يضفون بريقاً خاصاً على هذه المناسبة.

ويتصدر نجم المسافات المتوسطة «أومبودزمان» الترشيحات في سباق دبي تيرف، وحامل لقب كأس دبي الذهبي «دبي فيوتشر»، والمنافس غير المهزوم «بايرومانسر» القادم من اليابان في ديربي الإمارات، و«رويال باور»، و«باي ذا بوك» قائمة خيول جودلفين المشاركة في الأشواط المختلفة.

وأنهى «أومبودزمان» عام 2025 بوصفه ثاني أعلى الخيول تصنيفاً في العالم إلى جانب «فوريفر يونج» و«كا ينج رايزنج» و«ماسكريد بول» و«سوفرينتي»، بعدما قدّم موسماً لافتاً حقق خلاله فوزين كبيرين في برنس أوف ويلز ستيكس (فئة1) وجودمونت إنترناشونال (فئة1).

وهناك «رويال باور» الذي أحرز فوزاً في سباق هانديكاب خلال كرنفال سباقات دبي العام الماضي، قبل أن يعود من غياب دام عاماً كاملاً، ليحقق فوزاً سهلاً في بطولة أبوظبي (قوائم) في آخر مشاركاته خلال فبراير.

أما زميله البالغ من العمر 5 سنوات «باي ذا بوك»، فقد فرض سيطرته على سباق تكافؤ على ذات المضمار والمسافة في ديسمبر، قبل أن يحلّ ثالثاً في سباقين من الفئة الثالثة، هما دبي ميلينيوم ستيكس وند الشبا تروفي.

ويسعى «دبي فيوتشر» إلى إحراز لقب كأس دبي الذهبي (فئة2) للمرة الثانية، بعدما حقق الجواد المخضرم بإشراف سعيد بن سرور فوزاً حاسماً في هذا الشوط الرئيسي للمسافات الطويلة العام الماضي.

ويتطلع «بايرومانسر» إلى الحفاظ على بدايته المثالية في مسيرته، عندما يخوض ديربي الإمارات (فئة2)، بعدما فرض نفسه كأفضل خيل في عمر السنتين على الأرضية الرملية في اليابان العام الماضي، إلى جانب «ديفون آيلاند»

ويسعى الجواد «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحمل اسماً مناسباً، إلى تحقيق فوز غير متوقع في كأس دبي العالمي (الفئة الأولى) لصالح المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وهناك حصان واحد سيُقدّم أداءً مميزاً بغض النظر عن المضمار، وهو «قدوة» أيضاً لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق الفوز في سباق زعبيل مايل من الفئة الثانية لمسافة 1600 متر، وسباق سينجسبيل ستيكس من الفئة الثانية لمسافة 1800 متر هذا الموسم.

ويُشارك «قدوة» في سباق دبي تيرف، إلى جانب «النجم»، الذي يُدرّبه مايكل كوستا، والذي سيرتدي أيضاً الألوان الصفراء، وهناك «مربان» الذي يدخل لسباق القوز سبرنت لمسافة 1200 متر، بعد فوزه بسباقي الفهيدي فورت من الفئة الثانية وراس الخور من الفئة الثالثة على مسافة 1400 متر، و«ميدلاند موني» في دبي جولدن شاهين.

وسيكون شوط دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، سباق تكسير العظام بين خيول الإمارات، والتي يتصدرها «مراد» و«طارق» لياس للسباقات، و«مبيد» لإسطبلات الريف، و«رعد لمارك» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، إلى جانب «جو ستار» و«ابتاون وولك لاين».