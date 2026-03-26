«دراجات أصحاب الهمم» يفتتح مشاركته في «آسيوية الفلبين»



مانيلا (وام)

يفتتح منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم غداً، مشاركته في بطولة آسيا للمضمار التي تستضيفها الفلبين من 25 إلى 31 مارس الجاري، ووصلت بعثة منتخبنا المؤلفة من اللاعبين أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسلامة الخاطري، والمدرب محمد المروي، والفني عيسى البلوشي، إلى الفلبين قادمة من تايلاند بعد المشاركة في مونديال الدراجات البارالمبية.

ويشارك دراجو المنتخب في 3 فعاليات غدا، انطلاقا من مشاركة أحمد البدواوي المتوج أخيرا ببرونزية مونديال الدراجات البارالمبية في تايلاند، في تصفيات سباق الكيلو لفئة الرجال، وسلامة الخاطري في نهائي سباق الكيلو للسيدات، وعبدالله البلوشي في نهائي سباق الكيلو للرجال.

وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة في الفلبين بإشراف المدرب محمد المروي حسب الترتيبات الخاصة بالمنافسات المقررة غداً، بعد اعتماد الإجراءات الفنية والقوائم المشاركة في البطولة.